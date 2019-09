„Brauche stets den Nervenkitzel“

Viernheim.Jürgen Mandel setzt sich entspannt in seinen großen Ledersessel. An der Wand hinter ihm hängen bereits einige der Flaggen, die er auf seiner außergewöhnlichen Reise am Fahrrad befestigt hatte. „Der Brauch kommt eigentlich aus der Schifffahrt“, erklärt der Extremsportler. „An der Spitze weht die Heimatflagge, darunter die vom Ziel-Land“. Und die große am Ende der Fahnenstange? „Die habe ich bei jedem Grenzübertritt ausgetauscht“, berichtet er stolz. Neunmal war das bei seinem sechsmonatigen Abenteuer der Fall – über Polen, Litauen, Lettland, Russland, Kasachstan, Usbekistan und Kirgistan fuhr er rund 12 000 Kilometer bis nach China.

Seit drei Tagen ist Jürgen Mandel zurück in Viernheim. „Aber so richtig angekommen bin ich noch nicht.“ Es werde ein paar Monate dauern, bis er alle Erlebnisse wirklich richtig verarbeitet hat. „Ich habe so viel erlebt – ich könnte über jeden einzelnen Monat ein Buch schreiben“, sagt er stolz und muss grinsen.

Im April ging es früh morgens in Viernheim los. Zwei Jahre lang hatte er sich da schon auf sein Abenteuer vorbereitet. „Als ich durch die Rathausstraße gefahren bin, mir meine Familie hinterhergewunken hat, war das sehr bewegend“, erinnert sich Jürgen Mandel. Schon bei den ersten Steigungen im Odenwald setzten Zweifel ein. „Ich habe im Vorfeld 32 000 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt, um fit für die Tour zu werden. Aber das Trainingsrad hatte kein Gepäck und wog keine 60 Kilo“, erklärt der Extremsportler, der bereits beim „Marathon des Sables“ 250 Kilometer durch die Sahara lief. „Man muss nur den inneren Schweinehund überwinden, den Willen haben“, betont er. Dann könne man alles schaffen.

Ab Polen über die Autobahn

Beim ersten Flaggentausch an der polnischen Grenze seien ihm Tränen in die Augen gekommen. „Da habe ich mich erst so richtig ins Abenteuer gestürzt, bekanntes Terrain verlassen. Das hat mich überwältigt“, sagt er. Ab Polen war es legal, mit dem Fahrrad auf der Autobahn zu fahren. Vor allem in Russland hätten die anderen Verkehrsteilnehmer aber keine Rücksicht auf ihn genommen. „Kurz vor Moskau musste ich durch einen Tunnel: Rechts die Betonwand und links die Lkw, die nur ein paar Zentimeter mit hundert Sachen an mir vorbeigedonnert sind.“

Dagegen seien die Natur und die Landschaft in Lettland wie auch in Kasachstan und Kirgistan sehr beruhigend gewesen. Manchmal war Jürgen Mandel stundenlang unterwegs, ohne einem einzelnen Menschen zu begegnen. Die Armut der Einwohner überraschte ihn allerdings. Menschen, die ohne Strom und fließend Wasser leben – „das hätte ich in Afrika erwartet, aber nicht in Europa und Asien.“ Nach seiner Tour wisse er jetzt erst wirklich, „wie gut wir es doch in Deutschland haben“.

Dabei spricht Jürgen Mandel aber nicht nur vom westlichen Wohlstand und dem deutschen Sozialsystem, sondern auch von Rechtsstaatlichkeit und Freiheit. Wie stark die Menschen in China kontrolliert und überwacht werden, wurde ihm schon direkt beim Grenzübertritt deutlich. „Überall hängen Kameras mit Gesichtserkennung. Ich wurde im Grenzgebiet zehn Mal kontrolliert und auch mein Handy wollten die Polizisten sehen. 15 Minuten haben sie es durchsucht und eine Spionage-App installiert“, berichtet er.

In der Provinz Xinjiang, wo die muslimische Minderheit der Uiguren lebt, sei die Polizeipräsenz am stärksten gewesen. „Nachdem ich eine Frau um Hilfe gefragt hatte, um Geld am Automaten abzuheben und zum Dank noch mit ihr Essen war, standen abends vier Polizisten mit gezogenen Waffen vor meinem Hotelzimmer“. Knapp eine Stunde habe diese „Routinekontrolle“ gedauert. Die Einzige in China sollte es nicht bleiben.

Trotz der Strapazen: „Ich würde die Reise genauso noch einmal machen“, sagt Jürgen Mandel. Die vielen Freunde, die er gewonnen hat, das Abenteuer an sich und die unzähligen Erfahrungen, die sein Leben bereichern, will er nicht missen. Als er endlich am Ziel war, oben auf dem heiligen buddhistischen Berg Emei Shan stand, kamen ihm abermals die Tränen. „Mit den Gesängen der Mönche, den betenden Menschen. Das war ein einmaliger Moment“. Im Rohbau eines Tempels verbrachte er sogar eine Nacht auf dem Berg – als krönender Abschluss seines Abenteuers. „Was soll ich sagen, ich brauche stets den Nervenkitzel, meinen Herzschlag muss ich immer spüren.“

Info: Fotostrecke und Video unter morgenweb.de/viernheim

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.09.2019