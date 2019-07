Viernheim.Für den vom Deutschen Naturheilbund angekündigten „Tag der Naturheilkunde“ hat sich der Naturheilverein Viernheim, Weinheim und Umgebung viel vorgenommen. In Zusammenarbeit mit dem neu gegründeten Naturheilverein Mannheim laden die Mitglieder zu einer Wanderung, einem Vortrag sowie eine Tanzvorführung ein. Das übergeordnete Thema der bundesweiten Aktionstage ist die „Heilkraft der Bewegung“.

Das Programm der Viernheimer beginnt am Samstag, 31. August, um 14 Uhr mit einer „Fünf-Elemente-Wanderung“. Die Teilnehmer begeben sich auf den Hammelbacher Klang-Wanderweg und versuchen dort, die fünf Elemente in sich aufzuspüren und sich mit ihnen zu verbinden, wie es in der Ankündigung heißt. Die Teilnahme kostet 20 Euro.

Das Programm am Sonntag, 1. September, beginnt um 15.30 Uhr in der Mannheimer Freizeitschule Neckarau, Neckarauer Waldweg 145. Hans Dieter Kern spricht über das Thema „Der Körper ist das Universum“ mit Elementen aus Thai Chi und Heileurythmie. Ab 18 Uhr zeigt der Verein Tanzlust Offenburg bretonische Tänze. Die Teilnahme an beiden Veranstaltungen kostet 14 Euro. H.T.

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.07.2019