Brief ans Bistum

Der Pfarrgemeinderat von St. Hildegard-St. Michael hat einen Brief an die Bistumsleitung geschrieben. Der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Jürgen Gutperle, sagte über den Inhalt, dass das Gremium „gern einbezogen werden“ würde, was die Nachbesetzung von Stipinovich angeht. Die Pressestelle des Bistums Mainz teilte auf Anfrage mit, dass die Pfarradministration noch offen sei und man um eine zeitnahe Regelung bemüht sei. „Das ist eine Personalangelegenheit, das müssen wir nicht öffentlich diskutieren“, betonte ein Sprecher des Bistums. Ronald Givens, Pfarrer von Johannes XXIII., sagte, er wisse von diesem Brief. „In dieser Situation mit den vielen offenen Fragen fände ich es sinnvoll, wenn sich die Pfarrgemeinde- und Verwaltungsräte an einen Tisch zusammensetzen würden und miteinander sprechen.“ Er sei überzeugt, dass der vom Bischof angestoßene „Pastorale Weg“ in Viernheim gut gelingen werde, es gebe genug Gaben und Fähigkeiten. Herbert Kohl, Gemeindereferent von St. HiMi, sagte, es seien „spannende Konsolidierungsprozesse, Strukturfragen, die ohnehin auf uns zukommen“. bur

