Bronze als Belohnung

Viernheim.. Beim Astoria-Cup in Walldorf war der 1. Viernheimer Judoclub mit zwei Startern vertreten. Die Talente sammelten Wettkampferfahrung und freuten sich schließlich über ihre Podestplätze. Marie Luise Teck stellte sich in der Altersklasse U10 weiblich (Gewichtsklasse bis 27,9 Kilogramm) den Konkurrentinnen und landete auf dem Bronzerang. Mit einem Sieg über Boroka Szafta vom TSV Palmbach startete sie in das Turnier. Dabei gelangen der Viernheimerin zwei Tai Otoshi, die jeweils mit Ippon gewertet wurden. Der Vergleich mit Sarah Borchardt vom ASV Eppelheim ging trotz aller Gegenwehr verloren. Ausschlaggebend war zweimaliges Stehen im Hohlkreuz, was zwei Osoto Otoshi bedeutete. Auch gegen Milli Jordan aus Heidelberg zeigte die Nachwuchssportlerin eine engagierte Vorstellung, musste sich aber fünf Sekunden nach einem Waza-Ari unglücklich geschlagen geben.

Niederlage durch Ippon

Auch Phillip Teck konnte sich über die Bronzemedaille freuen. In der Altersklasse U12 männlich blieb er beim Wiegen unter 46 Kilogramm. Der Kampf gegen Kasper Hinc vom 1. KD Mannheim dauerte nur fünf Sekunden, als ein Ippon nach Uki-Goshi das Aus für den Viernheimer bedeutete. Im Vergleich mit Lasse Horn vom Judoclub Lohbach überzeugte er durch seine Wurfversuche, zwei Waza-Aris führten aber zur Niederlage. Gegen Eldar Vakkidov vom BC Walldorf zeigte Phillip Teck seinen besten Kampf, er musste sich nach einem Haltegriff durch Kesa Gatame aber geschlagen geben. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 22.07.2019