Brottüten gegen Gewalt

Viernheim.Ab kommendem Donnerstag, 1. November, werden in Viernheim Brötchen mit insgesamt 8000 Aktionstüten verkauft. Die Aktion steht unter dem Motto „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“ ist initiiert vom Arbeitskreis gegen Häusliche Gewalt im Kreis Bergstraße. Die Brötchentüten werden aus Mitteln des Sozialfonds des Landes Hessen finanziert. Passend zum Monat „Gegen Gewalt gegen Frauen“ wird zudem erneut die Fahnenhissungsaktion im Rahmen des 25. November, dem internationalen Gedenktag gegen Gewalt an Frauen in Viernheim stattfinden. Um 11 Uhr wird am Freitag, 23. November, die Fahne „Frei Leben – Ohne Gewalt“ vor dem Rathaus gehisst.

Teilnehmende Bäcker sind: Bäckerei Café am Eck, Kreuzstraße 91; Rettig Harry´s Backparadies (Filialen in der Lorscher Straße 27 sowie Kettelerstraße 6 und Rathausstraße 101 und Neckarstraße 28); Sabi’s Backkultur, Rathausstraße 61; Birgits Bäckerladen, Weinheimer Straße 28; Axel Krämer Bäckerei-Konditorei, Theodor-Heuss-Allee 47. red

