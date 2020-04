Brücke bald gesperrt

Viernheim.Die Vorarbeiten für die Sanierung der Brücke, die die Abfahrt der A 659 zum Rhein-Neckar-Zentrum über die Heidelberger Straße führt, beginnen am Dienstag, 14. April. Unter anderem muss wegen der Corona-Krise eine Toilettenanlage aus Containern errichtet werden (wir berichteten). Wie die Stadtverwaltung mitteilt, kommt es dadurch zu Behinderungen auf der Heidelberger Straße. Zudem wird die Auffahrt zur Autobahn verkürzt. Die eigentlichen Sanierungsarbeiten an der Brücke beginnen am 20. April. Ab dann wird die Brücke für mehrere Monate komplett gesperrt. Der Verkehr darunter soll aber eingeschränkt in beide Richtungen möglich bleiben. red

