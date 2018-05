Anzeige

Viernheim.Die „Brücke“, der Verein für gegenseitige Hilfe, feiert in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen. „Anlass genug, im Rahmen einer Informationsveranstaltung über die allgemeine Arbeit, geplante Veranstaltungen und einzelne Projekte näher zu informieren“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Vorsitzende Ulrike Haas und Dieter Meister (Zweiter Vorsitzender) stehen am Samstag, 26. Mai, von 9 bis 12 Uhr unterm blau-weiß-roten Marktschirm der Stadtverwaltung für Fragen interessierter Bürger rund um den Verein Brücke zur Verfügung. Entsprechende Informationsmaterialien liegen aus und werden kostenlos verteilt.

Mit am Infostand vertreten ist Waltraud Bugert, Mitglied im Vorstand des Kreisseniorenrats. Ihr Anliegen ist es, neben der grünen Notfalldose auch über die Notfallmappe zu informieren. Selbstverständlich kann man die Notfalldose am Infostand auch käuflich erwerben. Bugert weist auf die Bedeutung der Notfallmappe hin. Man sollte in jeder Lebenslage sicher sein können, dass alles so abläuft, wie man es persönlich wünscht. Die Notfallmappe enthält alle wesentlichen Formulare.