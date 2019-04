Brundtlandstadt bleibt ihren Zielen treu

Viernheim.„Es öffnet uns Türen“, sagte Erster Stadtrat Jens Bolze und präsentiert das 233 Seiten starke neue Klimaschutzkonzept der Stadt Viernheim. In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses wurden die Inhalte des Papiers vorgestellt.

Bereits 1995 hatte die Brundtlandstadt ein Klimaschutzkonzept entwickelt und die Inhalte in den Folgejahren weitgehend umgesetzt. Seit Herbst 2017 war die Firma B.A.U.M.-Consult mit Sitz in München beauftragt, ein neues Konzept der aktuellen Generation zu erstellen. Das diene nicht nur dazu, Maßnahmen zum Klimaschutz für Viernheim festzulegen und zu verfolgen, sondern sei wichtige Anforderung für den Erhalt von Fördermitteln, erklärte Bolze. „Ohne solch ein Konzept würde Viernheim am ausgestreckten Arm verhungern.“

Sandra Giglmaier von B.A.U.M.-Consult stellte die wichtigsten Inhalte des Konzepts vor. Seit dem Start im November 2017 habe man auch mit Beteiligung von Bürgern in Workshops und Befragungen sowie in Gesprächen mit der Verwaltung ein Leitbild entwickelt, das fünf Punkte beinhaltet: „Viernheim ist Brundtlandstadt – ist Klimastadt“, „Viernheim wird Fahrradstadt“, „Viernheim wird Nachhaltigkeitsdrehscheibe der Region“, „Viernheim wird energieinnovativ“ und „Klimaschutz verbindet Viernheimer“. Im Klimaschutzziel für das Jahr 2030 wird definiert, dass die Treibhausgas-Emissionen verringert werden sollen.

Für verschiedene Handlungsfelder wurden bereits konkrete Maßnahmen entwickelt – manche sind schon kurzfristig umsetzbar, andere eher längerfristig angelegt. „Solche Maßnahmen kosten auch Geld“, betonte Giglmaier. Das Büro hat einen Personalschlüssel entwickelt mit drei Vollzeit- und zwei Halbtagskräften, die die Aufgaben abdecken könnten. Im Brundtlandbüro gibt es derzeit zwei Vollzeitstellen, so dass zwei neue Stellen geschaffen werden müssten. Befristet auf drei Jahre, mit der Option auf eine Verlängerung um zwei Jahre, werden solche Stellen vom Bund gefördert, die Stadt muss in der Zeit etwa ein Drittel der Personalkosten tragen.

„Solche Energiemanager wurden in Kommunen bislang immer befristet mit Bundesförderung eingestellt“, erklärte Bolze. Nach Ablauf der Förderung seien die Kommunen selbst verantwortlich, ob sie die Stelle erhalten. Das Klimaschutzkonzept wird nun in den Fraktionen beraten, ehe ein Beschluss über die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen inklusive der neuen Personalstellen getroffen wird.

Brückensanierung geplant

In einem weiteren Tagesordnungspunkt befasste sich der Ausschuss mit der Sanierung der Brücke, die über die Heidelberger Straße führt. Genutzt wird sie von Autos, die von der Autobahn in Richtung Rhein-Neckar-Zentrum fahren. Bei einer Überprüfung erhielt die Brücke wegen zahlreicher Schäden die Note 3,0. Jens Bolze bezifferte die Bausumme auf knapp 460 000 Euro. Für die Stadtverordneten ging es darum, einen Zeitplan für Planung und Ausführung festzulegen. Einstimmig sprachen sie sich dafür aus, in diesem Jahr die Planung vorzunehmen und das Projekt 2020 durchzuführen – außerhalb der Hauptgeschäftsmonate des RNZ. su

