BTT gelingt das beste Ergebnis des Spieltags

Viernheim.Auf badischer Landesebene waren die Verbandsliga Herren und die erste Bezirksliga zu ihrem dritten Spieltag auf den Bowling-Bahnen. Das Team von BC Fireballs 1 sowie die zweiten Mannschaften von Don Bosco G/S und BTT waren in der Bezirksliga auf den Bahnen in Mannheim aktiv.

Tagesbeste Mannschaft war BTT Viernheim. Sie konnte in der ersten Serie gegen BSC Eagles Heidelberg mit 2021:2050-Pins zwei Spiele gewinnen und das bessere Pinergebnis erzielen. Gleiches gelang in der zweiten Serie gegen BSC 1962 Mannheim, die mit 2290: 2229 ebenfalls in zwei Spielen besiegt wurden. In der Tabelle kletterte BTT auf den dritten Tabellenplatz, obwohl sie einen Spieltag pausiert haben.

Für BTT spielten: Bernhard Kemmer (1216 Pins), Michael Betzold (1195), Patric Nikula (1061) und Nikolas Riesner (1066).

Die zweitbeste Mannschaft des Tages waren die Tabellenführer von BC Fireballs. Sie trafen in der ersten Serie auf BSC 1962 Mannheim, gegen die sie mit 2038:2090 ein Spiel gewinnen und ein Remis erzielen konnten. Die zweite Serie spielten sie gegen Don Bosco G/S und waren mit 2272:2218 in zwei der drei Spiele erfolgreich. Aus dieser Serie konnten sie die Punkte für die Pinzahl verbuchen.

Trotz der Niederlage gegen die BC Fireballs war Don Bosco G/S die drittbeste Mannschaft des Tages. Ihnen gelang es, BC Germania Mannheim 4 in der ersten Serie mit 2096:1964 in zwei Spielen zu schlagen und sich sechs Punkte zu sichern. Am Ende brachten sie es auf zwei Punkte und wurden von BTT vom dritten Tabellenplatz verdrängt.

Für BC Fireballs spielten: Uwe Weßling (1163 Pins), Stefan Stube 1081, Wolfgang Steinke 1076 und Marco Cornely 1030.

Für Don Bosco G/S spielten: Horst Becherer (1186 Pins), Jürgen Pawel (1066), Volker Manke (1044) und Stefan Höhn (1018). red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 20.10.2020