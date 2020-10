BTT übernimmt Tabellenführung

Viernheim.Der USC Viernheim war am vergangenen Spieltag mit den zweiten Mannschaften von BTT und Don Bosco Grün/Schwarz in der ersten Bezirksliga aktiv. Die Partien wurden auf den Bahnen in Ludwigshafen ausgetragen. Dem Spielplan entsprechend pausiert an jedem Spieltag eine andere Mannschaft dieser Spielklasse, was zu Verschiebungen in der Ergebnistabelle führt. Diesmal waren die BC Fireballs an der Reihe.

Tagesbestes Team war die Mannschaft von Don Bosco G/S, die mit 4104 Pins zwölf Punkte holte. Auf Platz zwei der Tagestabelle schaffte es BTT, die ebenfalls zwölf Punkte, aber 22 Pins weniger erzielt hatten. In der Gesamttabelle hat BTT mit den BC Fireballs jetzt nach Spielen gleichgezogen und die Tabellenführung übernommen.

Das Team von Don Bosco G/S hätte in der ersten Serie BSC 1962 Mannheim als Gegner gehabt. Die Mannschaft ist jedoch nicht zum Spieltag erschienen. Die Spiele ohne Gegner führten zu 2076 Pins und acht Punkten. In der zweiten Serie gegen BSC Eagles Heidelberg gingen mit 2028:1963 zwei Spiele verloren, das bessere Pinergebnis führte aber zu vier Punkten.

Don Bosco G/S: Volker Manke (1168 Pins), Horst Becherer (111), Jürgen Pawel (979) und Stefan Höhn (848).

Die Mannschaft von BTT gewann mit 2094:1946 in der ersten Serie gegen Germania 4 Mannheim alle Spiele und acht Punkte. In der zweiten Serie gegen Fortuna Mannheim erzielten die Viernheimer mit 1988:1931 zwar das bessere Pinergebnis, mussten aber die Punkte aus zwei Spielen abgeben.

BTT: Michael Betzold (1109 Pins), Eric Schanze (1059), Bernd Kemmerer (831/5 Spiele), Hans Peter Keil (798/5) und Peter Fehr (285/2). red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 29.10.2020