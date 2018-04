Anzeige

Aus alten Bibeln, Lexika, Reiseführern und Romanen entstanden nur durch die Falttechnik Steigers mit scharfen akkuraten Knicken vollkommen neue künstlerische Objekte. Anfangs waren es einfache Formen wie Zylinder oder Kegel. Doch mit der Erfahrung seien die Faltungen aufwendiger geworden, beschrieb Kunsthistorikerin Bettina Broxtermann die Entwicklung der Künstlerin. Für Claudia Steiger steckt das Geheimnis des neuen Gestaltens in der Kunst des Faltens. Beeinflusst wird diese Dynamik durch die Anzahl der Seiten. Die Spuren der Faltung sind die eigentliche Botschaft für den Betrachter, den jedes ihrer Werke zu einem persönlichen Dialog auffordert.

Claudia Steiger verwendet auch Zeitungsseiten in unterschiedlicher Zusammensetzung und erweiterte ihren Schaffensbereich durch die Reihe „Black-Boxes“. Ihre bedeutendsten Werke sind ein Brevier und Gebetbuch von 1800 in einem 120 Jahre alten Rahmen mit Goldauflage, eine 100 Jahre alte Holländische Bibel sowie ein Gebet- und Gesangbuch von 1820. Ihre heitere Seite des Gestaltens zeigt die Künstlerin mit ihren Bildern auf Karton und Holz. Die Reihe „Tanzende Häuser“ erinnert an Friedensreich Hundertwasser. Als ebenso farbenfroh erweisen sich die Reihen „Stiller Dialog“ und „Lebensflecken“. Bei all ihren Werken hält Claudia Steiger dem Betrachter einen Spiegel vor, denn immer will sie ihn auf die Stationen des Lebens aufmerksam machen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 26.04.2018