Viernheim.. Nicht nur die Autohäuser, sondern auch die Einzelhändler locken am ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres in die Innenstadt. Viele Aktionen und Sonderangebote sorgen für großen Andrang in den Geschäften. Die Kunden drängen sich im Radhaus Hofmann um die Fahrräder und schauen sich bei „Christine B.“ nach Sommerkleidung um. Sie stöbern bei „Schwarz auf Weiß“ in den Neuerscheinungen oder machen ein Schnäppchen beim Bücherflohmarkt von „Auxilio venire“. Einige Viernheimer suchen nach einer neuen Brille bei Optik Fischer und Optik Zander. Schicke Schmuckstücke stehen bei „Mondperle“ im Mittelpunkt des Interesses. Bei der „Perle am Rathaus“ lassen sich die Besucher über Microblading aufklären und nehmen bei „Artee“ eine Teemischung mit.

In allen Läden der Citygemeinschaft gibt es noch eine besondere Zugabe, ein Stück „Viernheimer Torte“. Im Café Rall wurde die neue Kreation erfunden: eine Himbeertorte mit Keksboden, Vanille- und Buttercreme, mit Himbeergeist verfeinert, verziert mit rosa Marzipan, Krokant und Schokolade-Ornamenten. Am verkaufsoffenen Sonntag gibt es die „Viernheimer Torte“ auch zu Büchern, Blusen und Brillen dazu. Und es dauert bei dem guten Kundenzuspruch auch nicht lange, bis die süße Spezialität überall verschwunden ist. su