Bücher werden ausgeliefert

Viernheim.Die Stadtbibliothek hat ihr Angebot angesichts der Corona-Pandemie erweitert. So stellt die Einrichtung bis zum voraussichtlichen Ende des Lockdowns am 10. Januar ihre digitalen Dienste allen Viernheimern kostenlos zur Verfügung. Mit einem entsprechenden Zugang können laut einer Pressemitteilung zum Beispiel die Onleihe, der Pressreader, Freegal Music oder der Brockhaus genutzt werden.

Um einen Zugang zu erhalten, müssen Interessierte eine E-Mail mit Name, Vorname, Anschrift und Geburtsdatum an stadtbuecherei@viernheim.de schicken. Sobald ein Konto eingerichtet wurde, erhalten die neuen Nutzer eine Bestätigungsmail mit ihren Zugangsdaten. Daneben ist eine direkte Anmeldung auch online unter stadtbuecherei.viernheim.de möglich. Wer schon einen gültigen Bibliotheksausweis hat, kann bereits jetzt das komplette Angebot nutzen.

Digitale Sprechstunde

Die Stadtbibliothek bietet auch eine Onleihe-Sprechstunde an. Wer Interesse am digitalen Angebot der Stadtbibliothek hat, „sich aber noch unsicher in der digitalen Welt bewegt oder Tipps und Tricks benötigt, wo und wie man in der digitalen Vielfalt fündig wird“, kann laut der Pressemitteilung in einem Webseminar Fragen stellen und sich über das komplette digitale Angebot der Stadtbibliothek informieren.

Die nächste Sprechstunde per Webseminar beginnt am Dienstag, 29. Dezember, um 20 Uhr. Anmeldeschluss ist am Montag, 28. Dezember. Eine weitere Sprechstunde beginnt am Freitag, 8. Januar, um 18 Uhr. Hierfür ist der Anmeldeschluss am Donnerstag, 7. Januar. Weitere Termine sind laut Stadtbibliothek in Planung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen nimmt Michael Silva entweder telefonisch unter 06204/98 84 58 oder per E-Mail an msilva@viernheim.de entgegen.

Mitglieder der Risikogruppe

Alle Viernheimer Bürger könnenwährend der Schließungsphase auch den Mobilen Bücherservice nutzen, den die Bibliothek zusammen mit der Arbeiterwohlfahrt sowie der städtischen Seniorenberatung ins Leben gerufen hat. Bisher richtete sich das Angebot nur an Bürger, die der Risikogruppe angehören oder wegen eingeschränkter Mobilität nicht persönlich in die Stadtbibliothek kommen können.

Anmeldungen für einen Leseausweis, der 16 Euro im Jahr kostet, sowie Bestellwünsche können montags bis freitags zwischen 9 und 12 Uhr unter der Telefonnummer 06204/98 84 50 oder per E-Mail an stadtbuecherei@viernheim.de vorgenommen werden. Informationen und das Bestellformular sind unter stadtbuecherei.viernheim.de einzusehen. Bestellwünsche können auch direkt im Bestandskatalog der Stadtbibliothek mitgeteilt werden. Die Medien werden täglich zwischen 13 und 15 Uhr ausgeliefert, „selbstverständlich kontaktfrei unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln“, versichern die Verantwortlichen. Ausgeliehene Medien können dem Boten auch wieder mitgegeben werden. Jeder Nutzer darf maximal zehn Medien gleichzeitig ausgeliehen haben. red

© Südhessen Morgen, Montag, 28.12.2020