Bücherwünsche gehen in Erfüllung

Viernheim.Lesen gehört zu den Lernkompetenzen der Schüler. Leider sieht man in der heutigen Zeit immer weniger Kinder und Jugendliche mit einem Buch in der Hand. „Das kann so nicht weitergehen“, sind sich die Lehrer und Bibliotheksmitarbeiter der Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH) einig und machen Werbung für gute Literatur. Deshalb gibt es schon seit Jahren den „literarischen November“ mit zahlreichen Aktionen.

Gestern wurde das Projekt „Wünsch’ dir ein Buch“ beendet, bei dem sich Fünft- und Sechstklässler Bücher aussuchen durften, die von der schuleigenen Bibliothek nicht angeboten werden. Dabei wurden 25 Schülerwünsche erfüllt. Unterstützt wurde die Aktion durch den AvH-Förderverein. Die Kinder durften sich ihre ausgewählten Bücher zuerst ausleihen, später landen die Werke dann in den Regalen der Humboldt-Bibliothek und warten auf andere Leser.

Die Wünsche der Humboldtschüler waren breit gefächert. „Gregs Tagebuch 12“ von Jeff Kinney, „Biss zum Morgengrauen“ von Stephenie Meyer, „Games of Thrones/Der Winter naht“ von George R. Martin, „Das Sams“ von Paul Maar, „Naruto Band 5“ von Masashi Kishimoto, „Der Klassendieb“ von Christian Waluszek, „Ein Kater in geheimer Mission“ von Frauke Scheunemann, „Scarry Harry/Band 2“ von Sonja Kaiblinger und mehr können dank der Schülerwünsche demnächst ausgeliehen werden.

Es sind viele weitere Aktivitäten geplant. So gibt es am 23. November in der Humboldt-Bibliothek für die Oberstufenklassen eine Lesung mit Antje Wagner aus deren Buch „Hyde“. Am Nikolaustag (6. Dezember) wird der alljährliche Lesewettbewerb für Sechstklässler durchgeführt, zu dem mehr als 50 Teilnehmer erwartet werden. Außerdem beginnt demnächst ein Lese-Wettstreit für alle sieben fünften Klassen der Alexander-von-Humbolt-Schule.

Am Ende des Schuljahres wird dann ermittelt, welche Klasse die meisten Bücher „verschlungen“ hat. Hierfür wurden bereits spezielle Bücher in Kisten gepackt und zur Ausleihe bereit gestellt. Der Siegerklasse winkt eine Filmvorführung und ein gemeinsames Pizza-Essen. JR

