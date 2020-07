Viernheim. „Schweren Herzen müssen wir euch mitteilen, wir beenden das ,Car Watch Festival’ am 5. Juli“, ließ der Veranstalter des Autokinos auf dem Parkplatz des Rhein-Neckar-Zentrums vor wenigen Tagen verlauten. So blieb es dem Mannheimer Comedian Bülent Ceylan vorbehalten, am Samstagabend in „Verne“ das Licht auszumachen. Der „Monnemer Türk“ war es auch, der zu Beginn des Projekts Anfang

...