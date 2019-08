„Bürger bestmöglich versorgen“

Viernheim.„Bei mir sind seit bestimmt zwei Jahren keine Beschwerden mehr eingegangen“, erklärt Bürgermeister Baaß auf Anfrage des „Südhessen Morgen“. Dabei war die Neuorganisation des Ärztlichen Bereitschaftsdiensts (ÄBD) zum 1. April 2014 auf starke Kritik bei den Bürgern gestoßen. In Viernheim wurde er von der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KVH) geschlossen, die Patienten müssen seitdem nach Heppenheim, Lampertheim oder Weinheim fahren. Baaß kommentierte damals den weiteren Weg als „nicht zumutbar“ – die KVH verwies auf den mobilen Bereitschaftsdienst für Hausbesuche. Schließlich folgte eine städtische Postkartenaktion, bei der rund 5000 Viernheimer ihren Protest gegenüber dem Land kundtaten. Erfolglos.

Aber der große Ärger habe sich gelegt, sagen auch die KVH sowie Arne Vetter, der als Obmann den ÄBD in Viernheim bis zu seiner Schließung leitete. „Die Bürger scheinen sich mit den generellen Sparmaßnahmen im öffentlichen Sektor abgefunden zu haben“, betont der Hausarzt.

Zentrale Leitstellen

Jetzt denkt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn jedoch über eine deutschlandweite Reform der Notfallversorgung nach. Konkret will er die Leitstellen von Rettungsdienst und ÄBD zusammenlegen, um Patienten besser „in die richtige Versorgungsebene“ zu vermitteln.

Ein Bestreben, das der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt begrüßt: „Eine zentrale Leitstelle, in der die Gespräche von der 112 und der 116 117 zusammen eingehen, ist ein wichtiger Schritt, um den Bürgern die bestmögliche medizinische Versorgung im Notfall zukommen zu lassen.“ Sofern die Leistellen weiterhin kommunal blieben, hoffe er sehr, „dass die Änderungen alsbald umgesetzt werden“. Das entlaste Notaufnahmen sowie Rettungsdienste und verkürze die Wartezeiten. Nicht jeder Patient sei ein Fall für die Ambulanz und manche besser bei niedergelassenen Ärzten aufgehoben.

Eine Ansicht, die Christoph Neuberger teilt. „Insgesamt behandeln wir im Jahr 2000 bis 2500 Patienten in der Notaufnahme“, berichtet der Ärztliche Leiter des St.-Josef-Krankenhauses in Viernheim. Zwar sei die Wartezeit mit rund 15 Minuten eher gering, „aber wenn viel los ist, schicken wir Menschen mit Bagatellerkrankungen auch nach Heppenheim“. Nach der Umstrukturierung des ÄBD sei die Verwirrung der Patienten groß gewesen. „Viele wussten nicht, wo sie hinmüssen.“ Solchen Unsicherheiten müsse man sich im Vorfeld bewusst sein und die Mitarbeiter der Zentralen Leitstellen entsprechend vorbereiten. Wesentlich häufiger als zu Zeiten des ÄBD in Viernheim werde die Ambulanz nicht aufgesucht, so Neuberger.

Mit der Reform will Spahn auch den Rettungsdienst künftig als eigenständigen medizinischen Leistungsbereich einstufen – die Versorgung am Notfallort und die Rettungsfahrt getrennt betrachten. Denn bisher tragen die Krankenkassen die Kosten meist nur, wenn der Patient vom Rettungsdienst auch in eine Klinik gebracht wird.

Mehr Fehlalarme

In den vergangenen Jahren sei die Zahl der Rettungseinsätze auch in Viernheim gestiegen, sagt Matthias Kastner. Im Kreis, so der Bereichsleiter des Rettungsdiensts, seien die Johanniter 2018 zu rund 9500 Einsätzen ausgerückt – „200 mehr als im Vorjahr“. Noch deutlicher habe sich aber die Zahl der Fehlalarme und jener Einsätze erhöht, die keinen Transport zur Folge hatten: „Von 900 im Jahr 2017 auf 1500 im vergangenen Jahr“, erklärt Kastner. Die Johanniter hoffen, dass sich die Notwendigkeit eines Einsatzes durch die Mitarbeiter in den Zentralen Leitstellen besser beurteilen lässt.

Weiter schlägt Spahn die Schaffung Integrierter Notfallzentren (INZ) an ausgewählten Krankenhäusern vor. Nach dem „Ein-Tresen-Prinzip“ ist geplant, dort den ÄBD und die Notaufnahme zu integrieren. Da in Heppenheim der ÄBD nur wenige Schritte vom Krankenhaus entfernt liegt, „gehe ich davon aus, dass das INZ für unsere Region dort angesiedelt wird“, sagt Neuberger. Die Idee hält er – „sofern das gut umgesetzt wird“ – für sinnvoll. Für die Patienten gebe es nur eine Anlaufstelle, in der sie dann nach der Schwere ihres Leidens mit entsprechenden Prioritäten versorgt würden. Die Ambulanz in Viernheim bleibe aber erhalten.

Die KVH wollte sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht über mögliche Standorte der Integrierten Notfallzentren äußern. „Einheitliche Strukturen in der Notfallversorgung, das klingt erst einmal gut, lässt aber außer Acht, dass wir in Hessen mit den Strukturen im ÄBD schon deutlich weiter sind als viele andere Bundesländer“, betont der stellvertretende KVH-Vorstandsvorsitzende Eckhard Starke. Er sieht die Gefahr, dass diese Errungenschaften aufgrund einheitlicher Vorgaben verloren gehen könnten. „Dies wäre kein Fortschritt, sondern ein klarer Rückschritt in der hessischen Notfallversorgung.“

Es bleibt also abzuwarten, wie die Reform umgesetzt wird und ob dann wieder Beschwerden über die Notfallversorgung bei Bürgermeister Baaß eingehen.

