Bürger bringen ihre Talente ein

Viernheim.Der Viernheimer Freiwilligentag erlebt in diesem Jahr bereits seine 14. Auflage. Das Motto lautet einmal mehr „Wir schaffen was“. Am Samstag, 21. September, bieten Vereine und Institutionen in der Stadt wieder zahlreiche Projekte an, bei denen die Bürger sich einbringen können.

Dabei geht es aber nicht nur darum, seine Arbeitskraft und seine Talente zur Verfügung zu stellen, die Helfer sollen auch die jeweilige Gemeinschaft kennenlernen und im besten Fall sogar dauerhaft ehrenamtliche Tätigkeiten übernehmen. „Klebeeffekt“ nennt Horst Stephan vom Amt für Kultur, Bildung und Soziales diese für das Gemeinwesen wertvolle Randerscheinung.

Bislang neun Projekte

„Bisher liegen uns bereits neun Anmeldungen vor, allesamt von Stammkunden“, freut sich Harald Hofmann vom Organisationsteam über die ersten Teilnehmer. „Bis zum 16. Juni ist noch Zeit, damit die Vorhaben später auch in der Broschüre und auf den Plakaten beworben werden können. Vielleicht gelingt es diesmal sogar, die Zahl von 30 Projekten zu überbieten.“ Dann könnte auch die Zahl der freiwilligen Helfer, die bereits im vergangenen Jahr bei etwas mehr als 900 lag, übertroffen werden.

Bürgermeister Matthias Baaß bedankt sich am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz schon einmal bei den Sponsoren, die es Viernheim ermöglichen, auch außerhalb der Freiwilligentage in der Metropolregion das bürgerschaftliche Engagement zu fördern. „Viele Vereine und Organisationen wie Schulen und Kindergärten profitieren davon auch über den Aktionstag hinaus. Andererseits finden Bürger Zugang zu einer Freizeitgestaltung“, sieht Baaß nur Gewinner.

Natürlich ist diesmal auch wieder das Rhein-Neckar-Zentrum mit im Boot. Auf dem Stadtplatz findet erneut die Abschlussveranstaltung statt, bei der sich alle Helfer treffen, verpflegt und beschenkt werden, aber auch über die guten Taten des Tages berichten können. „Dazu gibt es auch noch ein Unterhaltungsprogramm“, kündigte Centermanager Patrick Steidl an.

Dann wird wohl wieder die Farbe Grün die Szenerie beherrschen, denn jeder Helfer bekommt ein Event-Shirt in dieser Farbe. „Unser Anliegen ist es schon seit Jahren, die ehrenamtliche Arbeit in Viernheim zu unterstützen. Allzu oft erhalten solche Leistungen einfach nicht die notwendige Würdigung. Dabei ist das ein wichtiger Pfeiler unserer Gesellschaft“, begründeten Rolf Sax und Harald Weik von der Baugenossenschaft ihr Engagement beim Viernheimer Freiwilligentag. JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.05.2019