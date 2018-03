Anzeige

Wo kommt das Kreuzchen hin?

Die meisten Anfragen drehen sich um das korrekte Ausfüllen der Bedarfsermittlung – wo macht man das Kreuzchen, wenn man eine größere Tonne will oder eine zweite Papiertonne braucht? Viele Anfragen drehen sich auch um das Verwaltungssystem: Der Grundstücks- oder Hauseigentümer wird Vertragspartner des ZAKB.

Die Mieter können nicht, wie bisher üblich, eigenständig ihren Müll anmelden und abrechnen. „Da fragen schon viele nach, ob jetzt jeder Mieter eigenen Tonne bekommen sollte oder ob gemeinsame größere Behälter sinnvoller wären“, nennt Thiede ein Beispiel. Wenn man sich verkalkuliert und eher einen größeren oder kleineren Behälter braucht, ist das auch kein Problem. Der ZAKB tauscht die Behälter im ersten Jahr kostenfrei um.

Viele Viernheimer haben Rückfragen zum Berechnungsmodell. Es gibt eine Mindestgebühr pro Restmüllbehältergröße, in der eine gewisse Anzahl an Leerungen inklusive ist. Zusätzliche Leerungen kosten. Gleiches gilt für Bio- und Papiertonne (siehe Grafik).

Da wird dann auch schon mal der Bleistift gezückt und direkt ausgerechnet, was günstiger wäre – eine kleine Tonne und mehr Leerungen oder eine größere mit weniger Leerungen? Die anfallenden Gebühren kann sich jeder auch online ausrechnen lassen, der ZAKB hat einen entsprechenden Rechner auf seiner Internetseite eingerichtet.

Jonas Thiede und seine Mitarbeiter erklären den Viernheimern auch, wie die nächsten Schritte sind. Nachdem die Bedarfsermittlung abgeschlossen ist, erhalten alle Grundstückeigentümer einen endgültigen Bescheid. In dem Brief wird ein Termin mitgeteilt, zu dem die Mülltonnen – die angelieferten schwarzen ZAKB-Tonnen und die bisher genutzten Bio- und Papiertonnen – an den Gehweg gestellt werden.

Der ZAKB tauscht, wenn notwendig, die Tonnen aus und versieht sie mit dem elektronischen Chip. Zusätzlich kommt ein Aufkleber auf die Tonne, der sie kennzeichnet. Ab 1. Juli greift dann die ZAKB-Regelung, abgefahren wird der Müll zu den bekannten Terminen. „2019 wird es einen neuen Abfuhrplan geben“, teilt Jonas Thiede den Viernheimern mit.

Der erste Gebührenbescheid geht den Eigentümern im August 2018 zu; künftig wird, bei vierteljährlichen Abschlägen, einmal im Jahr abgerechnet.

Im Vorfeld alles klären

Am Ende lösen sich die Warteschlangen langsam auf, dann wird am „runden Stehtisch“ über die Müllentsorgung in Viernheim gesprochen. Für Jonas Thiede ist das richtig und gut: „Uns ist es lieber, die Bürger fragen jetzt und wir können im Vorfeld alles klären, als wenn erst der Gebührenbescheid draußen ist.“

© Südhessen Morgen, Samstag, 17.03.2018