Bürger können sich beteiligen

Viernheim.„Die Anwohner müssen den Tivolipark als ihren Park annehmen und dürfen ihn nicht anderen überlassen“, forderte Sigurd Henne von der BHM Planungsgesellschaft die Weststadtbewohner bei einem Aktionstag zu mehr Beteiligung auf. Bei der gut besuchten Veranstaltung vor Ort wurde eine Vorplanung für die künftige Nutzung vorgestellt. Dabei ging es unter dem Motto „Mitmachen – Mitgestalten – Mitdiskutieren“ auch darum, Anregungen und Meinungen der Bürger zu erfragen.

Einigen Viernheimern war allerdings die Skepsis anzumerken, auch wegen schlechter Erfahrungen in der Vergangenheit. Der Tivolipark hat seit einigen Jahren sowohl wegen seiner Erscheinung als auch wegen unliebsamer Gäste während der Abendstunden einen schlechten Ruf. Trotzdem entwickelte sich im Verlauf des Samstagvormittags auch Zuversicht, dass ein Umbau neue Impulse bewirken kann.

Für Bürgermeister Matthias Baaß bietet die Aufnahme in ein Förderprogramm des Landes Hessen eine gute Möglichkeit. „Wir können grundlegend in die Struktur des Parks eingreifen und die unterschiedlichen Nutzungsansprüche der Mitbürger berücksichtigen. Allerdings ist es nicht möglich, alle Wünsche unter einen Hut zu bringen.“ Im Vorentwurf ist zu erkennen, dass der Tivolipark in verschiedene Zonen unterteilt werden soll. In diesem Zusammenhang werden die Eingänge neu gestaltet und die Hauptwege in einer Breite von 2,5 Metern angelegt. „Wir möchten, dass das Gelände durch die Umgestaltung großzügiger erscheint. Dabei gilt es aber auch, die Folgekosten im Auge zu behalten“, erklärt Henne. Gewisse Abschnitte sollen demnach nur wenig Pflege benötigen.

Um die Aufenthaltsqualität zu steigern, ist unter anderem ein Kinderbereich mit Spielplätzen. Dazu kommt ein Sport- und Jugendlichenbereich. Neben einer großen Wiese, die gerne auch für ein Picknick genutzt werden kann, entsteht noch ein naturbelassener Bereich. Der Erholungspark mit dem Baumbestand soll als Wiesenlandschaft ausgebildet werden. An den Rändern will man die Bepflanzung verstärken und in zentraler Lage eine Regenwasserversickerung ermöglichen.

„Die Rasenflächen werden natürlich keine Golfplatzqualität haben, sollen aber von den Besuchern genutzt werden können. Wichtig ist, dass möglichst viele Menschen den Park nutzen und ungebetene Gäste deshalb fern bleiben“, gibt Henne seine Erfahrungen aus ähnlichen Projekten weiter. Bei der Bearbeitung der Vorplanung sollen jetzt noch die Wünsche und Vorschläge der Bürger eingearbeitet werden. Unter anderem wurde ein Lehrpfad zur Biodiversität mit Schüler der Fröbelschule vorgeschlagen. „Danach werden die Pläne zusammen mit den Kostenaufstellungen den politischen Gremien zur Entscheidung vorgelegt.

Anschließend erfolgen die Ausschreibungen. Wenn alles gut läuft, könnte im Frühjahr 2020 mit den Arbeiten begonnen werden“, erläutert Petra Wagner vom Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 11.06.2019