Bürger können sich einbringen

Viernheim.Unter dem Motto „Wir übernehmen Verantwortung für die Eine Welt“ veranstaltet die Stadt Viernheim mit dem Verband Region Rhein-Neckar, der Organisation Engagement Global in Bonn und dem Partnerschaftsverein Focus am Donnerstag, 31. Oktober, 19 Uhr, im Bürgerhaus einen Informationsabend für Bürger, Gruppen und Vereine. Anlass ist das 25-jährige Bestehen der Partnerschaft mit der Gemeinde Silly in Burkina Faso.

„Mit Information, Praxisbeispielen, bei guten Gesprächen und im sachlichen Dialog wollen wir Menschen in der Region motivieren, sich in ihrer Heimatstadt für die Belange unserer einen Welt einzusetzen“, erklärt Bürgermeister Matthias Baaß. Aufgrund der aktuellen Migrationsbewegungen sei es enorm wichtig, die Lebensbedingungen vor Ort zu verbessern, um so die Fluchtursachen zu bekämpfen. „Wer einmal dort war, weiß, was die Projekte in Afrika alles bewegen können“, sagt Baaß.

Kurzfilm über die Region Silly

Die „Mitmachzentrale“ von Engagement Global wird an dem Abend verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, wie sich Menschen einbringen können, zum Beispiel in einem Verein, in der Schule oder in einer Aktionsgruppe. Präsentiert werden neben Fördermöglichkeiten auch Freiwilligen- und Austauschprogramme, Bildungs- und Vernetzungsangebote. Der Afrikaverein Focus wird mit einem Informationsstand vertreten sein und Praxisbeispiele aus der Entwicklungsarbeit sowie einen Kurzfilm über das Leben in der Region Silly präsentieren.

Auch aus den Nachbarkommunen Ladenburg, Brühl und Birkenau werden Partnerschaftsvereine über ihre Arbeit und Projekte informieren. Fallou Mboge wird mit seiner One Family Band den Abend musikalisch umrahmen und zum Schluss mit einem kleinen Konzert ausklingen lassen. „Passiv bleiben ist auf Dauer keine Lösung! Es ist Zeit, Verantwortung zu übernehmen“, betont Bürgermeister Baaß. red

