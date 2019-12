Bürger unterrichten Bürger

Viernheim.Insgesamt 432 unterschiedliche Kursangebote gibt es im neuen Semester 2020 der städtischen Volkshochschule (VHS) zu entdecken. Das VHS-Team unter der Leitung von Horst Stephan stellte gemeinsam mit Bürgermeister Matthias Baaß das neue Programmheft in einer Pressekonferenz vor. Neben den beliebten Kurs-Klassikern gibt es auch wieder viele neue Angebote in den Bereichen Kultur, Gesundheit, Sprachen, EDV und Beruf sowie im Spezialbereich für Kinder.

Besonderes Kulturevent wird die Semestereröffnung am Sonntag, 16. Februar, um 17 Uhr mit dem Kabarettisten Arnim Töpel und seinem Programm „Masterbabbler: Best of“ in der Kulturscheune sein. Eintrittskarten zum Preis von 12 Euro gibt es ab dem 13. Januar in der VHS-Geschäftsstelle, Kreuzstraße 2 bis 4.

Das knapp 100 Seiten starke Programmheft liegt ab sofort druckfrisch im Rathaus, der Volkshochschule und an vielen weiteren Stellen im Stadtgebiet aus. „Ich fordere die Bürger auf, 15 Minuten Zeit zu investieren, um sich über die zahlreichen Angebote zu informieren“, warb Bürgermeister Matthias Baaß für das vielfältige Kursangebot. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Neu ist die eingerichtete Bildungsplattform, durch die Angebote in Zusammenarbeit mit Vereinen, Selbsthilfegruppen und Fachbereichen der Stadtverwaltung ermöglicht werden. Rund 100 Kurse finden sich unter der Rubrik Gesellschaft – größtenteils kostenlos, getreu dem Motto „Bildung von Bürgern für Bürger“. Abgerundet wird das Bildungsprogramm durch Referate von politischen Vertretern Viernheims sowie Politik-Studenten zu Themen wie Demokratie, Populismus, Europa und zum Zusammenhalt der Gesellschaft. „Wir können auf viele gute Erfahrungen in Bezug auf das bürgerschaftliche Engagement in unserer Stadt zurückgreifen und wollen mit der Bildungsplattform den Leitgedanken der Bürgerkommune weitertragen“, erklärte VHS-Leiter Horst Stephan und führte weiter aus: „Gleichzeitig wird die Bildungsplattform als eine Art Wertschätzung gegenüber den Vereinen gesehen und dient parallel der Vereinsförderung“. Unterstützt wird das Angebot der Bildungsplattform von der Bürgerstiftung Viernheim.

Ernährung und Bewegung

Der Fachbereich Kultur beinhaltet neben den beliebten Kochkursen und Tipps zur Ernährung auch wieder Kreativkurse wie „Malerei im Großformat“, „Improvisationstheater“ oder „Jonglieren lernen“. Unter der Rubrik Gesundheit finden sich zahlreiche Kurse zur Entspannung und Bewegung. Neu aufgenommen wurde „Kundalini Yoga“, „ZENbo“ und „BODEGA Moves“.

Im Sprachbereich können Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch sowie Spanisch auf unterschiedlichen Niveaustufen erlernt werden. Der neue Chinesisch-Sprachkurs legt den Fokus vor allem auf den beruflichen Sektor und der neue Deutschkurs B1 bereitet die Teilnehmer gezielt auf die gleichnamige Deutschprüfung vor.

Auch in der Rubrik EDV/Beruf gibt es neben den Kursen zu Excel, Word, PowerPoint und Smartphone oder Tablet ab sofort zusätzlich drei PC-Kurse, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kursteilnehmer Rechnung tragen sollen. Im Einzelunterricht sind individuelle Schulungen möglich.

Für alle Kursangebote ist eine Anmeldung erforderlich. Diese kann ab sofort telefonisch oder persönlich in der Geschäftsstelle im Bürgerhaus sowie online unter www.vhs.viernheim.de erfolgen. Auch die Zahlung mit EC-Karte ist ab sofort in der Geschäftsstelle möglich. Und derjenige, der eine Kursteilnahme zu Weihnachten verschenken will, kann sich diese als Geschenkgutschein ausstellen lassen. cao/red

© Südhessen Morgen, Freitag, 13.12.2019