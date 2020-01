Bürgerdialog mit Eintopf aus Bambus-Tellern

Viernheim.Anders als bei anderen Parteien findet der Neujahrsempfang der SPD in Viernheim nicht im Saale statt, sondern vor einem knallroten Zelt, mitten auf dem Apostelplatz. In großen Lettern standen dort die Prinzipien der SPD: „Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität“ zu lesen. Der Sinn eines Neujahrsempfangs im Freien, so der SPD-Vorsitzende Maximilian Wohlfart, sei es, „bei dieser Gelegenheit auch mit den Bürgern direkt ins Gespräch zu kommen“. Informationsmaterial wurde allerdings so gut wie gar nicht ausgelegt. Darauf angesprochen entgegnete der frühere Schatzmeister, Horst Winkenbach, schlagfertig: „Wir wollen die Flyer sein!“

Für die Mitglieder und die interessierten Besucher gab es Kaffee und Kuchen – aber auch Glühwein und einen kräftigen Eintopf mit Würstchen. Selbstverständlich alles sehr umweltbewusst: in Bambus- Tellern und mit Bambus-Löffeln sowie die Getränke aus Mehrwegbechern, die die meisten Anwesenden gleich selbst mitgebracht hatten.

Prominente Gäste im SPD-Zelt waren der Unterbezirksvorsitzende des Kreises Bergstraße, Marius Schmidt, Bürgermeister Matthias Baaß und Bürgermeister und Landrat a.D. Norbert Hofmann. Marius Schmidt lobte das Konzept des Neujahrsempfangs im Zentrum der Stadt als „sehr innovativ“, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Auch Stadtverordnetenvorsteher Norbert Schübeler ließ es sich nicht nehmen, den Genossen ein frohes neues Jahr zu wünschen.

Vor allem die junge Generation der Viernheimer SPD-Führungsriege (Vorsitzender Maximilian Wohlfart, Juso-Vorsitzender und SPD-Geschäftsführer Michael Kosbau und die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Alicia Hanf) war sehr engagiert und ging aktiv auf die Bürger zu. Michael Kosbau stellte ein wachsendes Interesse an Politik bei der jüngeren Generation fest. Allerdings gebe es auch eine hohe Schwellenangst, in eine Partei einzutreten, da viele fürchteten, dann für alle Entscheidungen der Partei mit verantwortlich gemacht zu werden.

Alicia Hanf erläuterte die Schwerpunkte der SPD-Fraktion für 2020: Zunächst geht es den Sozialdemokraten um die Wiederherstellung von Sportstätten wie der Waldsport- und der Rudolf-Harbig-Halle. In den Neubaugebieten wolle man für bezahlbaren Wohnraum sorgen. Auch verwies Alica Hanf auf das neu verabschiedete Klimaschutzkonzept und auf Pläne, Viernheim zu einer Fahrradstadt weiterzuentwickeln. Das Vorhaben, das Rathaus bei seiner Sanierung zu einem Passivhaus auszubauen, sei Teil des Brundtlandstadt-Konzepts.

Christel Schelkes, die Seniorenbeauftragte der SPD, war stolz, für die ältere Generation ein attraktives Bildungs- und Erlebnisprogramm für das erste Halbjahr 2020 vorlegen zu können. Höhepunkte dabei sind der Besuch des Europarlaments in Straßburg (13. Mai) und eine große Hafenrundfahrt im Mannheimer Hafen (17. Juni).

Insgesamt bewertete Maximilian Wohlfart den Empfang als gelungen. Man habe schöne Gespräche geführt, Anregungen bekommen aber auch Kritik aufgenommen.

© Südhessen Morgen, Montag, 20.01.2020