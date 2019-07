Bürgermeister ändert Aufgabenverteilung

Viernheim.Zum Beginn der Amtszeit des neuen Ersten Stadtrates Bastian Kempf ändert Bürgermeister Matthias Baaß zum Donnerstag, 1. August, die Aufgabenverteilung mehrerer Dezernate. Laut einer Pressemitteilung betreffen diese Veränderungen das Brundtlandbüro, das sich um den Klimaschutz in Viernheim kümmert, und den Planungsausschuss, der sich mit Fragen befasst, die die Sanierung des Rathauses betreffen. Baaß sagte laut der Mitteilung: „Die Stabsstelle Brundtlandbüro kehrt zum 1. August wieder in mein Dezernat zurück. Gleichzeitig wechselt die Betreuung des Planungsausschusses aus meinem Dezernat in die Zuständigkeit des Ersten Stadtrates.“

Traditionell ist der gewählte Erste Stadtrat für das Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung, für das Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt und für das Ordnungsamt zuständig, ebenso für die Aufgaben der Stadtentwässerung. Zudem ist er der Vorsitzende der Betriebskommission des Stadtbetriebs. Der Mitteilung zufolge hat Baaß Kempf schon im Juni über die geplanten Veränderungen informiert, ebenso den Magistrat bei dessen letzter Sitzung.

Einen ersten Schwerpunkt sieht Bürgermeister Baaß als „Klimaschutzdezernent“ im Bereich Radverkehr: „Wir müssen dahin kommen, dass wir Bürger im ersten Moment bei der Fortbewegung an unsere Füße und das Fahrrad denken. Und nicht an das Auto.“

Für den Bürgermeister bietet das Rad mindestens vier Vorteile. Es sei gesund, da nebenbei die Bewegung gefördert wird. Man sei innerhalb Viernheims sehr schnell auf direktem Weg am Ziel und, so Baaß, „ist zudem umweltfreundlich und preiswert unterwegs. Diese vier Vorteile müssen wir in Viernheim wieder mehr nutzen.“

Bürgermeister Baaß zieht damit nach eigenen Angaben eine Verbindungslinie zum neuen Klimaschutzkonzept, dessen Beschluss er für September oder Oktober diesen Jahres einplant. In dem Konzept sei die ,Fahrradstadt Viernheim‘ eines der Leitziele. fhm

