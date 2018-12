Bürgermeister Baaß wehrt sich gegen Kritik an Müllgebühren

Bürgermeister Matthias Baaß reagiert auf den Leserbrief von Frank Just, den wir in unserer gestrigen Ausgabe veröffentlicht haben. Er teilt mit, dass er mehrfach in Bürgergesprächen gemerkt habe, dass es die Meinung gebe, die Stadt Viernheim habe den Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) aufgrund einer vorgenommenen Ausschreibung mit den Leistungen der Abfallentsorgung beauftragt. „Dies ist nicht der Fall“, betont Baaß. „Trotz sich in den vielen Jahrzehnten häufig ändernder Gesetzesgrundlagen war es in der Vergangenheit immer wieder gelungen, das in Viernheim beheimatete Unternehmen Hofmann mit der Abfallentsorgung zu betrauen. Zunächst direkt als Auftragnehmer der Stadt Viernheim, später dann als Dienstleister des ZAKB. Wie bekannt, hat das Unternehmen seinen Betrieb eingestellt“, hält er fest.

Dies ist zum Juli vergangenen Jahres passiert (wir berichteten mehrfach). „Die Stadtverordneten-Versammlung hatte dann zu entscheiden, ob die Stadt die Abfallentsorgung zukünftig selbst organisieren will, ohne sich auf das bisherige Entsorgungsunternehmen weiter verlassen zu können. Oder ob die Stadt Viernheim den Schritt nachvollzieht, den bis dahin schon nahezu alle anderen Kommunen im Kreis Bergstraße gegangen waren: Den Beitritt zum interkommunalen ZAKB und damit auch die Übertragung der kompletten Aufgabenstellung auf den ZAKB“, so Baaß.

Den Stadtverordneten und der Bürgerschaft seien im Frühjahr 2017 alle Vor- und Nachteile dieser beiden Varianten dargelegt worden, wie vorzugehen ist: „Entweder die Stadt lässt den ZAKB in Viernheim lediglich den Müll abfahren und betreibt ihr eigenes System mit eigener Müllgebührenerhebung weiter, oder Viernheim tritt dann in den ZAKB ein und überlässt diesem die komplette Abfallbeseitigung mit seinem System der Gebührenerhebung nach Häufigkeit der Inanspruchnahme der einzelnen Abfuhren.“ Die Verwaltung habe der Stadtverordneten-Versammlung den Beitritt in den ZAKB empfohlen: „Eine Umstellung auf eine möglichst verursachergerechte Gebühr nach Häufigkeit der Abfuhren über alle Müllarten hinweg, die nach den Vorgaben des Kommunalen Abgabengesetzes schon bei vielen Städten realisiert wurde, kann die Stadt Viernheim alleine nicht stemmen. Hierfür wären die Kopf- und Fixkosten (Versehen der Mülltonnen mit Transpondern, neue EDV-Systeme, erhöhter Abrechnungsaufwand und anderes) bezogen auf die angeschlossenen Bürger zu hoch. Dies geht nur mit einem Beitritt in den ZAKB“, resümiert Baaß.

Zu den weiteren Umstellungen, die bekannt waren, gehörte die Einführung der 60-Liter-Tonnen auf Rollen aus Arbeitsschutzgründen. Das ganze Thema sei mehrfach diskutiert worden. Die Stadtverordneten haben am 28. April 2017 für den Beitritt zum ZAKB votiert.

Was für Baaß außerdem wichtig ist: „Auch im Falle eines Nichtbeitritts Viernheims hätte der ZAKB seine Umlagesätze an die Nichtmitglieder entsprechend erhöht. Die Stadt Viernheim wäre gezwungen gewesen, diese Preissteigerung an die Bürger weiterzugeben. Der ZAKB ist der für den Kreis Bergstraße und damit auch für Viernheim gesetzlich vorgegebene kommunale Entsorger. Diesem sind ohne jede Ausnahme alle Haushaltsabfälle anzudienen.“ Auch die umliegenden kommunalen Entsorgungsbetriebe des Rhein-Neckar-Kreises und der Stadt Mannheim werden ihre Gebühren zum 1. Januar 2019 anheben. (bur)

