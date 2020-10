Bürogerät im Keller entflammt

Viernheim.Die Viernheimer Feuerwehr hat am Dienstagmittag einen Brand im Keller eines Wohnhauses in der Kröckelbacher Straße gelöscht. Wie Stadtbrandinspektor Michael Ahnert auf Nachfrage erklärte, sei ein elektrisches Bürogerät in einem im Keller untergebrachten Büro in Brand geraten. Welches der Geräte es war, könne wegen der zahlreichen Beschädigungen nicht mit Sicherheit gesagt werden. Es wurde laut

...