Buntes Programm

Viernheim.Nicht so spektakulär und aufregend wie damals beim allerersten Schultag, aber nicht weniger feierlich werden die Einschulungen der 298 Fünftklässler an den Viernheimer Schulen am Dienstag, 13. August, sein.

Die Fünftklässler der Albertus-Magnus-Schule sind mit Eltern und Verwandten um 8 Uhr zum Gottesdienst in die Michaelskirche eingeladen. Die feierliche Begrüßung der neuen AMSeln, mit einem kleinen Programm der aktuellen Sechstklässler, findet anschließend, ab etwa 9.20 Uhr, in der Aula des bischöflichen Gymnasiums statt. Danach gehen die 90 Schüler mit ihren Klassenlehrern zur ersten Schulstunde in die vier Klassenräume.

AvH mit drei Schulzweigen

Die Alexander-von-Humboldt-Schule kann in den drei Schulzweigen 151 neue Schüler begrüßen. Um 8.15 Uhr startet der erste Schultag für die Gymnasiasten und die Hauptschüler mit der Begrüßungsfeier in der Aula. Die Schüler des Realschulzweigs kommen um 9.35 Uhr in der Aula zusammen und erleben ein Programm mit Musik und Tanz. Der Klassenlehrer-Unterricht dauert anschließend bis 12.15 Uhr.

Für 47 Fünftklässler an der Friedrich-Fröbel-Schule beginnt der neue Lebensabschnitt um 11.30 Uhr mit der Einschulungsfeier in der Turnhalle und dem anschließenden ersten Klassenlehrer-Unterricht. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 10.08.2019