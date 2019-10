Burgen als perfekte Kulisse

Viernheim.. Vier hessische Landschaften prägen den Kreis Bergstraße: Das Ried mit seinen grünen Auen, die Weinregion Bergstraße mit ihren Burgen und Schlössern, der anmutige Odenwald mit seinen Höhen und Tälern und schließlich das Neckartal, die vielfältige Flusslandschaft. Radfahrer kommen dabei immer auf ihre Kosten. Eine besonders attraktive Strecke hatte nun Günther Adler für das Finale der Radsaison des Skiclubs Viernheim ausgesucht. Erster Halt war am Bruchsee in Heppenheim, wo Irene Adler die Ausflügler bei mildem Herbstwetter mit einem Obstler überraschte. Die Gruppe genoss die Fahrt über Flur- und Waldwege bis nach Bensheim, der größten Stadt des Kreises Bergstraße. Auch ein kleiner Regenschauer konnte die Freude an dieser Abschlussfahrt nicht trüben. In der Gaststätte Nibelungenquelle warteten vielfältige Gaumenfreuden auf die Radfahrer.

Die Rückfahrt entlang der Bergstraße führte vorbei am Auerbacher Schloss, am Kirchberghäusl und der Starkenburg. Im herbstlich bunten Viernheimer Blätterwald endete die Radsaison des Skiclubs mit einem herzlichen Dank der Teilnehmer an Günther Adler.

Wanderer werden aktiv

Nach den Radfahrern werden nun die Wanderer des Skiclubs aktiv. Am Mittwoch, 6. November, lädt Georg Broos zu einer Wanderung von Schriesheim über das Kloster Schönau nach Heidelberg ein. Bei den Wanderungen des Vereins sind auch Gäste willkommen. H.T.

