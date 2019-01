Wohnen: Im Jahr 2019 wird es um die Schaffung von neuem und auch bezahlbarem Wohnraum gehen. Wir werden höchstwahrscheinlich noch im Frühjahr einen Entwurf für einen Bebauungsplan im Bereich Bannholzgraben II beschließen können. Für den Bereich Erweiterung Nordweststadt erwarten wir seit Monaten nach Beschluss unseres diesbezüglichen Antrags weitere konkrete Schritte. Hier dürfen nicht die gleichen Fehler wie im Bannholzgraben passieren, Anwohner müssen rechtzeitig eingebunden werden, das Verkehrskonzept muss von vornherein bedacht sein.

Rathaus: Die Planung zur Rathaus-Sanierung kommt in kleinen, aber wichtigen Schritten voran. Noch im Frühjahr soll es eine aktualisierte Planung geben, so dass nun auch hier stetig weitere Schritte unternommen werden können, um dieses wichtige Projekt voran zu bringen.

Polizei: Der Umbau des ehemaligen Postgebäudes in der Kettelerstraße neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Wir hoffen einerseits, dass keine weiteren Kostensteigerungen mehr auf die Stadtkasse zukommen und andererseits, dass ein modernes und gut ausgerüstetes Gebäude gute Rahmenbedingungen für eine verbesserte Präsenz der Polizei in der Stadt setzt.

Verkehr: Wir warten auch in 2019 noch auf die Vorstellung eines Mobilitätskonzeptes, das Fußgänger, Rad- und Autoverkehr auch unter dem Aspekt der Verkehrswende in den Blick nimmt. In diesem Zusammenhang sollte auch die Führung des Radverkehrs entlang der Friedrich-Ebert-Straße zum und vom Bannholzgraben betrachtet werden. Hier gibt es Nachbesserungsbedarf.

Umsetzung beauftragter Projekte: Wir erwarten zügige Ergebnisse bei der Umsetzung der Parlamentsbeschlüsse, insbesondere des Umbaus am Königsacker, der Errichtung der Brücke über den Landgraben in Höhe des Betriebs Blaeß oder der neu zu schaffenden Räumlichkeiten für die Jugendfeuerwehr. Hier wird es vor allem bei der Ausschreibung und den Kosten spannend, passieren muss aber etwas.

Bastian Kempf, Fraktionsvorsitzender der CDU

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 31.01.2019