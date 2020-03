Rudolf-Harbig-Halle: Um eine schnelle Lösung für die Sportler, den Verein und den Schulsport zu finden, befürworten wir den Vorschlag der Dacherneuerung. Eine reine Instandsetzung bringt viele Folgekosten und eine jährliche Überprüfung mit sich. Da die Kostenschätzung sowohl bei einem neuen Dachaufbau als auch bei einer Dachsanierung in etwa gleich hoch ist, ist für uns langfristig gesehen die Dacherneuerung die bessere und einfachere Maßnahme. Ob und inwiefern möglich Regressansprüche durch die letzte Maßnahme in der Halle geltend gemacht werden können, kann man sicherlich prüfen lassen. Die Stadt hat in dieser Hinsicht nichts zu verlieren. Im Gegenteil: Ein Beschluss zu einem komplett neuen Dachaufbau und der Prüfung möglicher Regressansprüche würde am Freitag unsere Zustimmung finden.

Kreisverkehr als Ersatz der Wiesenwegbrücke: Dieses Ansinnen unterstützen wir seit vielen Jahren und halten es immer noch für die beste Variante. Der Tagesordnungspunkt ist eine reine baurechtliche Formalie, die geändert und beschlossen werden muss.

Vergaberichtlinien Bannholzgraben II: Die Vergaberichtlinien sind vorab unter den Fraktionen gemeinsam mit der Verwaltung diskutiert worden. Mit der jetzigen Vorlage und den enthaltenen Grundstückspreisen, werden wir dieser Vorlage zustimmen. Zu Ziffer 2 stellen wir allerdings noch einen Änderungsantrag, der sich damit befasst, dass die Grundstücke der Reihenhäuser, der frei stehenden Wohnhäuser und der Doppelhaushälften nur an Antragssteller vergeben werden, die weder über Gesellschaften noch über eine Treuhandlösung bereits Eigentümer von Wohneigentum in Viernheim sind. Damit sollen Menschen, die noch keinerlei Wohneigentum haben, die Chance gewährt bekommen, sich Eigentum anzuschaffen und hier auch sesshaft zu werden. Auch Spekulationen mit Häusern soll hiermit Einhalt geboten werden.

Kita Meilenstein: Dieser Antrag erhält unsere Zustimmung.

Bestellung eines Abschlussprüfers: Der Stadtbetrieb ist über ein Jahrzehnt vom gleichen Abschlussprüfer geprüft worden. Es ist jedoch üblich, den Abschlussprüfer nach einer gewissen Zeit zu wechseln. Um gegebenenfalls auch neue Erkenntnisse zu erzielen, unterstützen wir den Antrag.

