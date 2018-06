Anzeige

Lampertheim.Muss die Stadt ihr neues Wohngebiet Gleisdreieck größtenteils aufgeben? Dies jedenfalls befürchtet die Lampertheimer CDU. Denn die Pläne des Unternehmens Amprion zum Ausbau seiner Hochspannungsleitungen vertragen sich nach Auffassung der Christdemokraten nicht mit den aktuellen städtebaulichen Absichten.

Amprion will seine Hochspannungsleitungen ausbauen, um den Strom von den Windparks im Norden in den Süden des Landes zu bringen. Gleichzeitig wird in den Landesplanungsbehörden ein Gesetz vorbereitet, das den Bau von Höchstspannungsleitungen in einem Abstand von bis zu 400 Metern zur Wohnbebauung untersagt; bislang gelten 200 Meter. Sollte die Abstandsregelung greifen, lägen Wohngebiete wie der Lampertheimer Guldenweg oder Rosenstock im Einzugsbereich dieser Leitungen.

Wohngebiete betroffen

Betroffen wäre davon aber auch das Gleisdreieck. Laut CDU-Fraktionsmitglied Andreas Ott wären neue wie alte Wohngebiete von der Abstandsregelung betroffen – sofern der Ausbau der Leitungstrassen durch Amprion als Neubauprojekt definiert würde. Was es laut Amprion aber nicht sei, da es sich nach Auffassung des Unternehmens um den Ausbau bereits bestehender Leitungen handele. Auch könne Amprion unter Umständen ein Abweichungsverfahren einleiten, um die Abstandsregelung zur bestehenden Wohnbebauung zu umgehen.