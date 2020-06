CDU: Kein Bedarf für weitere Kita

Viernheim.Die Frage, ob eine weitere Kindertagesstätte benötigt wird, beschäftigt die Kommunalpolitik seit Monaten. Als möglicher Standort wurde neben einem städtischen Grundstück am Heinrich-Lanz-Ring auch die Marienkirche vorgeschlagen (wir berichteten). Bei der kommenden Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am Freitag, 5. Juni, 19 Uhr im großen Saal des Bürgerhauses, steht das Thema wieder auf der Tagesordnung. Der von der Verwaltung vorgelegte Kindertagesstätten-Entwicklungsplan geht davon aus, dass bald zahlreiche zusätzliche Betreuungsplätze benötigt werden. In einer Pressemitteilung plädiert die SPD-Fraktion daher für eine Kita am Heinrich-Lanz-Ring, da mit einem Neubau dort auch ebenfalls benötigte Wohnungen geschaffen werden könnten.

Die CDU sieht dagegen im Moment keinen Bedarf für eine weitere Kita, wie Fraktionsvorsitzender Jörg Scheidel im Gespräch mit dieser Redaktion erklärt. Die im Entwicklungsplan genannten Zahlen bezögen sich auf „eine reine Stichtagsbetrachtung“, die „nur im Juli eines jeden Jahres“ und unter „teils fraglichen“ Annahmen gelte. „Aufgrund der uns vorliegenden Daten gehen wir davon aus, dass die bestehenden Kapazitäten, zusammen mit der Kita, die an der Lorscher Straße gebaut wird, vorerst ausreichen. Voraussetzung dafür ist, dass die Betreuung in den Kitas durch andere Angebote wie etwa Tagesmütter ergänzt wird“, erklärt Scheidel.

Acht Änderungsanträge

Die CDU-Fraktion will daher bei der kommenden Sitzung insgesamt acht Änderungsanträge mit Bezug auf den Entwicklungsplan stellen. „Auch coronabedingt sind diese Anträge den anderen Fraktionen aber vorerst nur per E-Mail zugegangen“, berichtet Scheidel.

Die Christdemokraten wollen unter anderem erreichen, dass die Verwaltung den fortgeschriebenen Plan „unter Berücksichtigung der bis dahin bekannten Entwicklung der Geburtenzahlen“ im Juni 2021 erneut vorlegt. Darin sollen auch „ergänzende Betreuungsformate“ berücksichtigt werden. Erst dann sei zu entscheiden, ob und gegebenenfalls wo eine weitere Kindertagesstätte gebaut wird. fhm

© Südhessen Morgen, Freitag, 05.06.2020