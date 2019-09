CDU lädt zu Feierstunde ein

Viernheim.Anlässlich des Tags der Deutschen Einheit veranstaltet der Stadtverband der CDU am Donnerstag, 3. Oktober, um 11 Uhr in die Kulturscheune am Satonévri-Platz eine Feierstunde. Wie es in der Ankündigung heißt, nutzten die Viernheimer Christdemokraten diese Gelegenheit schon in den vergangenen Jahren, um auch jüngeren Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen zu den aktuellen Herausforderungen Deutschlands vorzutragen.

Dieses Mal begrüßt der CDU-Stadtverband als Hauptredner den Landesvorsitzenden der Jungen Union Hessen, Sebastian Sommer. Der 25-Jährige sei ein leidenschaftlicher Kommunalpolitiker und Vertreter der jungen Generation. Ferner werden im Rahmen der Feierstunde einige langjährige Mitglieder geehrt. Musikalische Darbietungen sowie ein Sektempfang runden die Veranstaltung ab. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 24.09.2019