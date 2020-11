CDU tauscht sich mit Bürgern aus

Kommunalwahl

Freie Wähler: Pfeil will Bürstädtern eine Stimme geben

„Ich habe immer gesagt: Mit 40 gehe ich in die Politik." Torsten Pfeil sagt es nicht nur so dahin, er meint es ernst. Obwohl er jetzt erst 35 Jahre alt ist und für einen Sitz in der Stadtverordnetenversammlung kämpft.