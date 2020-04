CDU und SPD wollen Eltern entlasten

Viernheim.Sowohl die CDU als auch die SPD begrüßen das Vorhaben von Bürgermeister Matthias Baaß, Eltern die Gebühren für die Kinderbetreuung zu erlassen (wir berichteten). Die Christdemokraten kündigen in ihrer Stellungnahme sogar einen Antrag für die nächste Stadtverordnetenversammlung an, für den Zeitraum des Corona-bedingten Kita-Ausfalls keine Beiträge zu erheben.

„Es kann nicht sein, dass wir als Stadt unsere Mitmenschen mit Kita-Gebühren zur Kasse bitten und Geld für eine Betreuung verlangen, die momentan nicht stattfindet“, macht der CDU-Fraktionsvorsitzende Jörg Scheidel deutlich. Kurzarbeit und damit weniger Lohn würden sich schon genug auf die Finanzen von Familien auswirken: „Die CDU wird deshalb beantragen, dass für den Zeitraum des Kita-Ausfalls keine Beiträge für einen Kindergarten- oder Kinderkrippenplatz erhoben werden. Unsere Mitmenschen brauchen jetzt die Gewissheit, dass der Staat, die Länder und die Kommunen helfen und ihrer Fürsorgepflicht gerecht werden.“

Baden-Württemberg als Vorbild

Eine Entlastung zugunsten der Eltern halten auch die Viernheimer Sozialdemokraten „für notwendig und angebracht“. Die Kita-Gebühren zu erlassen sei ein „solidarischer Beitrag unserer Stadt in dieser Zeit der Krise“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzender Daniel Schäfer. Weil damit jedoch Einnahmeausfälle von rund 75 000 Euro pro Monat einhergehen würden, „muss das finanzielle Loch natürlich gestopft werden“, ergänzt SPD-Stadtverordneter Dieter Rihm. Wie Baaß fordert die SPD-Fraktion ein ähnliches Maßnahmenpaket vom Land Hessen, wie es die baden-württembergische Regierung ihren Kommunen bereits zugesagt hat. Dort sollen 100 Millionen Euro an Städte und Gemeinden gehen, damit diese die Kita-Beiträge während der Schließung ohne eigenes finanzielles Risiko erlassen zu können.

Für Viernheim gibt es aktuell noch keine Regelung, wie mit den Kita-Gebühren verfahren wird. Stadt, Kreis und Land befinden sich im Austausch. „Doch man weiß nicht so wirklich, wie es tatsächlich weitergeht. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Thematik zunächst einmal für Viernheim selbst regeln“, so CDU-Vorsitzender Torben Kruhmann. „Woher das Geld am Ende kommt – ob vom Land oder vom Kreis – spielt jetzt keine Rolle“, ergänzt Scheidel.

Da noch nicht feststeht, wann die nächste Stadtverordnetenversammlung stattfindet, kann es jedoch noch etwas dauern, bis eine endgültige Entscheidung getroffen wird. Bis dahin müssen die Beiträge von den Eltern in jedem Fall weiterhin gezahlt werden. „Wie genau die Erstattung dann gehandhabt werden könnte, ist die Aufgabe der Verwaltung“, erklärt Scheidel abschließend.

