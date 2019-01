Cenelis rettet das Team

Viernheim.Die Fans der BG Viernheim-Weinheim wussten, wem sie den 76:66-Sieg gegen den bisherigen Tabellenführer USC Freiburg II zu verdanken hatten: Dogukan Ceneli erzielte in den letzten fünf Minuten 16 Punkte für die BG und sorgte damit für die Entscheidung im Spitzenspiel der Oberliga.

35 Minuten lang war das Spiel eng umkämpft, kein Team konnte sich im Spielverlauf auf mehr als sechs Punkte absetzen. Nach dem ersten Viertel lagen die Breisgauer mit 16:15 nur knapp vorn. BG-Coach Robin Zimmermann verlangte in der Viertelpause von seinen Spielern mehr Energie in der Verteidigung. Und die Sharks setzten diese Vorgabe um, kamen vermehrt zu Ballgewinnen und fanden trotz guter und intensiver Verteidigungsarbeit der Freiburger immer wieder den Weg zum Korb. Eine Minute vor der Halbzeit lagen sie mit 36:30 in Führung, doch Freiburg erzielte nochmal fünf Punkte in Folge. Nach der Pause agierten die Gäste mit sehr viel Energie und Konsequenz gegen überraschte Sharks. Die frühe Auszeit zeigte Wirkung, zwei schnelle Körbe in Folge brachten der BG wieder den Vorteil. Das restliche Viertel war von intensiver Verteidigungsarbeit, etlichen Ballverlusten und schwachen Abschlüssen gekennzeichnet.

Letztlich lagen die Hausherren mit 56:57 vor dem Schlussviertel im Hintertreffen. Im letzten Abschnitt kam dann die Zeit von Dogukan Ceneli. Mit drei Dreipunktwürfen und einem Korbleger sorgte er für die entscheidende 68:59-Führung. Die BG schob sich durch das 76:66 auf den zweiten Tabellenplatz vor und entschied den direkten Vergleich für sich, der bei Punktgleichheit am Saisonende noch entscheidend werden kann.

BG Viernheim-Weinheim: Dogukan Ceneli (22/5 Dreier), Daniel Lohrke (16/1), Lukas Kreutzer (14), Victor Habrich (11), Salvatore Baragiola (8), Maurice Martin (5/1), Markus Almenäs, Patrick Dörr, Simon Freudenberg, Jacob van Miltenburg. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 29.01.2019