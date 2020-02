Center-Spieler machen den Unterschied

Viernheim.Mit einem knappen 69:63-Auswärtssieg bei der SG Heidelberg-Kirchheim mischt die BG Viernheim-Weinheim weiter im Titelrennen in der Basketball-Oberliga mit. Die BG konnte sich durch den Erfolg auf den zweiten Platz vorschieben, da die SG Mannheim II beim CVJM Lörrach verlor und jetzt drei Teams punktgleich an der Spitze liegen.

Den Sieg haben vor allem die Center-Spieler der Sharks gesichert. Sowohl Victor Habrich, mit 15 Punkten einer der Top-Scorer, als auch Sal Baragiola und Kapitän Sebastian Geister punkteten zweistellig, bestens ergänzt durch den zweiten Top-Scorer Lukas Kreutzer, der ebenfalls 15 Punkte erzielte. „Heute haben wir uns schwer mit unseren Würfen getan. Wir haben nur einen einzigen Dreier getroffen. Allerdings hatten wir gerade unter dem Korb enorme Vorteile“, sagte Trainer Robin Zimmermann nach dem Spiel.

Vorsprung geschickt verteidigt

Gleich im ersten Viertel konnte sich die BG etwas absetzen (18:14) und den Vorsprung zur Pause sogar noch weiter ausbauen. Beim Stand von 29:37 wurden die Seiten gewechselt. Auch im dritten Viertel kontrollierten die Sharks das Geschehen und erarbeiteten sich immer wieder Korberfolge durch ihre überlegenen Center. Mit elf Punkten Vorsprung ging es dann ins letzte Viertel (45:56). Die Kirchheimer gaben die Partie aber noch nicht verloren – im Gegenteil, die Hausherren kamen Punkt für Punkt näher. Doch mit Routine und Geschick verteidigten die Basketballherren ihren Vorsprung und brachten den wichtigen Auswärtssieg unter Dach und Fach. „Wir können froh sein, dass wir solide verteidigt und vor allem um die Rebounds gekämpft haben, sonst wäre das Spiel mit der Trefferquote von außen anders ausgegangen“, resümierte Zimmermann.

BG Viernheim-Weinheim: Victor Habrich (15 Punkte), Lucas Kreutzer (15), Salvatore Baragiola (13), Sebastian Geister (10), Daniel Lohrke (7), Dean Spencer (3/1 Dreier), Dogukan Ceneli (2), Patrick Dörr (2), Fehrat Guberaj (2), Ilias Al-Masri, Simon Freudenberg.

Dagegen konnten die Rhein-Neckar Metropolitans ihren Siegeszug nicht fortsetzen. Nach zwei Erfolgen hintereinander in der Jugend-Basketballbundesliga verloren sie beim ASC Theresianum Mainz mit 71:85 und bleiben vor dem abschließenden Spiel gegen den Tabellennachbarn Brose Bamberg/Regnitztal Baskets auf Rang sechs der Relegationsgruppe 3. „Die Defense hat leider überhaupt nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle“, meinte Trainer Ali Kocak zum Spiel. „Offensiv haben wir das eigentlich gut gemacht, 71 Punkte sind in Ordnung.“

Nach dem letzten Heimspiel am kommenden Sonntag in Mannheim wird feststehen, gegen wen die Metropolitans in den „Play-Downs“, den Relegationsspielen, die im Modus „Best of Three“ ausgetragen werden, um den Klassenerhalt kämpfen müssen. su

