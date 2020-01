Chance auf Auswärtssieg

Viernheim.Die Badenliga-Herren des TSV Amicitia haben am Sonntag, 19. Januar, bei der TSG Plankstadt die Chance, mit einem Auswärtssieg in die Rückrunde zu starten. Spielbeginn ist um 16.30 Uhr. Trainer Christian Müller und sein Cotrainer Mirco Ritter können dabei den gesamten Spielerkader in Plankstadt einsetzen. Vor dem Spiel der Badenliga-Herren stehen sich um 14.30 Uhr die zweiten Mannschaften gegenüber. Dabei sind die Gastgeber sicherlich Favorit, belegen sie doch Platz zwei der Kreisliga-Tabelle und sind nach Minuspunkten sogar Spitzenreiter. Die Handballerinnen des TSV Amicitia haben den Jahreswechsel als Tabellenfünfte erlebt. In der Rückrunde der Badenliga ist das Team von Stefanie Dietrich am Samstag beim TSV Rot zu Gast. Die Gegnerinnen sind derzeit Dritte und damit ein wenig in der Favoritenrolle. Anwurf ist um 18 Uhr. Die Herren 3 spielen am Samstag um 20 Uhr bei der Spvgg Ilvesheim. Als einziges Jugendteam ist die männliche B-Jugend am Ball, die am Sonntag um 16 Uhr bei der SG Schwarzbach antritt. su

