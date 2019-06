„Chance auf etwas Neues“

Viernheim.„Alle haben es geschafft“, konnte Rektor Markus Taube bei der Abschlussfeier an der Friedrich-Fröbel-Schule stolz verkünden. Die Schulabgänger bekamen dafür den verdienten Applaus der Gäste und Mitschüler. Für die Zehntklässler des Realschulzweigs und die Neuntklässler der Hauptschule hieß es Abschied nehmen. „Nach dem Alten fängt etwas Neues an“, gab Taube den Jugendlichen mit auf den Weg.

Aber auch die Klassenlehrer und die Schüler hatten in der gut besuchten Sporthalle noch viel zu erzählen. Dabei wurden Anekdoten und Begebenheiten aus den vergangenen Jahren in Erinnerung gerufen. Es sei ein gemeinsamer Weg gewesen, der nicht immer eben und einfach zu gehen gewesen sei. Es habe Schlaglöcher und Steigungen gegeben, und manchmal lagen auch riesige Felsen im Weg. Für einige Schüler seien die Hindernisse zu hoch gewesen und manche an einer Kreuzung anders abgebogen.

Am wichtigsten war dabei aus Sicht der Lehrer der Unterricht. Bei den Schülern waren es dagegen eher die gemeinsamen Aktivitäten wie Frühstück in der Schule oder Ausflüge und Fahrten nach Neustadt, London und in die Niederlande.

Der Jahrgangschor der Zehntklässler war bei vielen Schulveranstaltungen mit Liedern wie „Pina Colada“, „Feliz Navidad“ oder „Nur noch kurz die Welt retten“ aufgetreten. Natürlich sang der Chor auch bei der Abschlussfeier das bekannte Lied „Old TownRoad“. Die Schüler der neunten Klassen stimmten ebenfalls ein Lied an.

Schulleiter Taube hatte sich für seine Rede das Lied „Die Reise“ von Max Giesinger als Grundlage ausgesucht, „denn vieles lässt sich mit der Reise der Schüler hier an der Fröbelschule vergleichen. Ein Rückblick bis zu Anfängen in den fünften Klassen zeigt, wie schnell die Zeit verflogen ist.“

Wie in dem Liedtext zu hören, „fängt nach etwas Altem immer auch etwas Neues an“. So sei der Schulabschluss nicht das Ende, sondern die Chance, etwas Neues zu beginnen. Jeder von Euch kann jetzt seinen eigenen Weg gehen. Das ist großartig“, machte Taube den Jugendlichen Mut.

Es sei spannend, zu sehen, was jeder aus sich macht. Egal, ob sie später Kinder haben, als Sozialarbeiter tätig sind oder noch auf der Suche nach ihrem Glück sind, alle Schüler würden am Ende eine Geschichte erzählen können. Längere Zeit nahm die Zeugnisübergabe in Anspruch. Besondere Ehrungen wurden bei der Abschlussfeier den jeweiligen Klassenbesten zuteil. In der 9aP kam Nilay Samieva auf einen Notenschnitt von 2,0, Sulin Ali erreichte in der 9bP sogar einen Wert von 1,7. In der 10aM brachte es Tim Dietrich auf 2,1, und Dominik Kostak schaffte in der 10bM sogar eine Gesamtnote von 1,5.

Die ehemaligen Intensivschüler Javier Gomez-Toyos, Simonia Georgieva, Khadra Mohamend Kahim, Nilay Samieva und Mateusz Kozuchowski wurden für das DSD1-Diplom und den Hauptschulabschluss ausgezeichnet. In den kommenden Tagen werden zudem Sude Alici, Rim Haile und Merlinda Yankova für ihre Arbeit als Schülersprecherinnen in der Schülerverwaltung gesondert geehrt.

