Dafür sollen vor allem Cornelius Maaß, im Sommer 2011 Weltmeister mit der deutschen Juniorennationalmannschaft geworden, und Spielmacher Christian Dürner, mit der Erfahrung aus der Ersten und Zweiten Liga, für die SG sorgen. Die Erfolgsaussichten für den TSV Amicitia scheinen fast nicht vorhanden - aber aufgeben gilt für die Mannen von Mirco Ritter nicht.

Mannschaft will Kampf zeigen

Die Viernheimer Handballer wollen zeigen und beweisen, dass sie die Punkte nicht kampflos abgeben werden. Aus dem Kader sind alle Mann fit, so dass der Trainer kurzfristig festlegen wird, mit welchem Team er in das vorletzte Heimspiel der Runde gehen wird. Ebenfalls heute sind auch die Damen und die Herren 2 am Ball, beide Mannschaften sind nacheinander bei der TSG Wiesloch im Einsatz. Um 16 Uhr wollen die Männer gegen den direkten und punktgleichen Tabellennachbarn weitere Punkte einfahren.

Der TSV Amicitia kämpft noch um den Klassenerhalt in der Landesliga und muss in den letzten zwei Spielen noch Zähler gegen den Nichtabstieg sammeln. Die Damen haben inzwischen ein ausgeglichenes Punktekonto und liegen auf Platz 6. Ihre heutigen Gegner (Anwurf ist um 17.50 Uhr) haben dagegen noch die Meisterschaft im Visier, so dass sich Steffi Osada und Co. auf eine hochmotivierte Wieslocher Mannschaft einstellen müssen. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.04.2018