Chance für Artenvielfalt

Ulrich Androsch (l.) zeigt Teilnehmern den Landgraben. Othmar Pietsch (jr)

Viernheim.Der Landgraben, Viernheims größtes Fließgewässer, schlängelt sich im Osten und Norden auf einer Länge von 3,5 Kilometern durch städtisches Gelände. Die ökologische Vielfalt hat jedoch unter anderem wegen einer Begradigung des Betts über lange Zeit gelitten.

Was in den vergangenen Jahren unternommen wurde, um solche Gewässer wieder in einen passablen ökologischen Zustand zu versetzen, und welche Aufgaben in Viernheim noch anstehen, erklärte Ulrich Androsch, Geschäftsführer des Wasserverbandes Bergstraße, bei einer Führung, die von der Kompass-Umweltberatung und dem BUND Viernheim im Rahmen des Projekts natürlichViernheim gemeinsam organisiert wurde.

Saubere Gewässer

Dass aus verdreckten Flüssen und Seen wieder recht saubere Gewässer geworden sind, ist eine Erfolgsgeschichte im Umweltbereich, so die Veranstalter. Das sieht auch Androsch so, selbst wenn bei vielen Gewässern längst noch nicht alles in Ordnung sei.

Den Ursprung hat der Landgraben in den Bergen im Odenwald. Kleine Rinnsale bilden ab Lützelsachsen den Bach, der einst zur Bewässerung von Feldern und Wiesen genutzt wurde. Hinter der Brundtlandstadt mündet der Landgraben in die Weschnitz, die ihrerseits im Rhein endet. „Hier am Landgraben konnten die Maßnahmen erst auf einer recht kurzen Strecke umgesetzt werden. Allerdings können sich die Fortschritte, die an der Wasserqualität und der Tierwelt zu erkennen sind, sehen lassen.“

So findet man im Landgraben zum Beispiel den Schlammpeitzger, der auf der roten Liste der bedrohten Tierarten steht. Aber auch Barsche und Hechte wurden dort schon gesichtet. Von vielen weniger gern gesehen sind Nutrias, denn die Nagetiere sorgen durch ihre Bauten für Schäden an der Uferböschung. „Um eine Übervölkerung zu verhindern, loben wir immer wieder Schwanzprämien aus“, erklärt Androsch. Mit den Schwänzen weisen Jäger die Zahl der von ihnen erlegten Tiere nach. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.09.2020