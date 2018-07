Anzeige

Viernheim.Die Handballer des TSV Amicitia sind mächtig stolz: Dymal Kernaja wurde für einen Lehrgang der A-Nationalmannschaft des Kosovo berufen. „Es ist eine super Sache für ihn und für den Verein“, freut sich Trainer Frank Herbert über die Chance für den Neuzugang aus Heddesheim der Badenliga-Herren. Der Lehrgang beginnt am kommenden Sonntag in Ljubljana in Slowenien. An fünf Tagen stehen mehrere Trainingseinheiten und zwei Testspiele gegen Slowenien und Saudi-Arabien auf dem Plan, bei denen sich die Spieler für den endgültigen Kader empfehlen können. Die Nationalmannschaft bestreitet im Oktober ihre EM-Qualifikation mit Spielen gegen Israel, Polen und Deutschland. Dymal Kernaja nimmt übrigens den dritten Anlauf fürs Nationalteam: Beim ersten Kontakt für die U21 konnte er aufgrund der Abiturprüfung nicht teilnehmen. Die Teilnahme nach einer zweiten Einladung scheiterte wegen einer Meniskusverletzung. Jetzt fährt Dymal Kernaja optimistisch zum Lehrgang. „Wir hoffen alle, dass er sich auch für den endgültigen Kader qualifiziert“, drückt Trainer Frank Herbert zusammen mit den Mannschaftskameraden die Daumen. su