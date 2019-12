Chancen besser nutzen

Viernheim.Mit zwei Partien der Badenliga-Mannschaften endet am Sonntag, 8. Dezember, das Heimspieljahr für die Handballer des TSV Amicitia. Nach den Spielen der Damen (16 Uhr) und Herren (18 Uhr) werden beim Jahresabschluss hoffentlich zwei Siege gefeiert.

Im letzten Heimspiel 2019 treffen die Badenliga-Herren auf die SG Stutensee/Weingarten. Die Gegner stehen als Sechste zwar nur einen Platz besser als die Viernheimer da, haben aber lediglich zwei Pluspunkte Rückstand auf den Zweitplatzierten. Beide Mannschaften haben Hoffnung, sich in der Spitzengruppe der Liga zu etablieren, die sich sehr ausgeglichen präsentiert: Die SG Heidelsheim/Helmsheim führt das Tableau mit 17:7 Punkten an, dahinter folgen TSV Birkenau und SG Heddesheim (14:8).

Der TV Knielingen ist der eigentliche Primus, liegt mit 13:5 Zählern auf Rang vier. Hinter dem TV Friedrichsfeld mit 12:10 Punkten folgt die SG Stutensee-Weingarten und als letztes Team der oberen Hälfte die Viernheimer mit 10:10 Zählern. Zuletzt mussten beide Teams nach jeweils vier siegreichen Spielen eine Niederlage einstecken.

Deshalb werden auch beide Mannschaften alles daran setzen, wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Im Viernheimer Lager haderte man noch lange mit der unglücklichen Niederlage beim TV Knielingen, als die Gastgeber in letzter Sekunde trafen. Ausschlaggebend war die schwächere Chancenverwertung, denn bei konsequenter Ausnutzung der Möglichkeiten hätte der TSV einen Auswärtssieg mitbringen können. Am Sonntag will das Team von Christian Müller und Mirco Ritter mit einer besseren Chancenverwertung zum Erfolg kommen.

Nach der bitteren Niederlage beim TV Viktoria Dielheim sind auch die Handballdamen auf Wiedergutmachung aus und wollen die zwei Punkte in der Waldsporthalle behalten. Gegner um 16 Uhr ist der TV Brühl. Beide Kontrahenten sind punktgleich (8:8) und teilen sich den fünften Tabellenplatz. Trainerin Stefanie Dietrich fordert für das letzte Heimspiel, dass die technischen Fehler reduziert und das Rückzugsverhalten verbessert werden. su

