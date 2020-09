Chancen bleiben ungenutzt

Viernheim.Mit einem Punkt sind die Fußballerinnen des TSV Amicitia in die neue Oberliga-Saison gestartet. Die Auftaktpartie gegen den SV Gottenheim endete mit 1:1 (1:1). Dabei zeigten die Viernheimerinnen eine gute Leistung, haben aber noch Nachholbedarf bei der Chancenverwertung.

Der Aufsteiger aus Südbaden machte im Stadion an der Lorscher Straße mächtig Druck und kam zur frühen Führung. Elisa Brenn zog in der siebten Minute ab und versenkte den Ball im langen Eck. Der TSV Amicitia fand die passende Antwort, als Luca von Achten nach einer guten Viertelstunde den Ausgleich markierte. Sie eroberte sich den Ball, legte ihn an der Gäste-Torhüterin vorbei und schoss zum 1:1 ein.

Gottenheim konnte weiter gut mithalten und das Spiel offen gestalten, trotz eines frühen verletzungsbedingten Wechsels. Viernheim erspielte sich ein leichtes Übergewicht, konnte aber kein Kapital daraus schlagen.

Trainer setzen auf Offensive

Mit Beginn des zweiten Durchgangs brachte das Trainergespann Kloskalla/Rohr mit Audrey Mas eine weitere offensive Spielerin statt der defensiver eingestellten Charuni Pfister. Schon in den ersten Minuten nach Wiederanpfiff kam Viernheim zu guten Gelegenheiten, war aber nicht erfolgreich. Binnen weniger Minuten kamen mit Annike Müller, Rabea Ronellenfitsch und Antonia von Achten drei weitere frische Kräfte in die Partie.

Im Spiel machten sich die Auswechslungen bemerkbar, Viernheim spielte konsequent und schnell nach vorne. Eine gute Chance reihte sich an die andere, aber entweder war der letzte Pass nicht präzise genug oder die Gegnerinnen brachten noch einen Fuß dazwischen.

Auf der anderen Seite hatten die Fußballerinnen Glück, dass das vermeintliche Führungstor des SV Gottenheim wegen Abseitsstellung nicht gegeben wurde. „Wir haben vor allem in der zweiten Hälfte sehr viel investiert, hatten aber kein Glück im Abschluss“, sagte Trainer Patrick Kloskalla nach dem Spiel. Unzufrieden war er aber nicht: „Auf der Leistung können wir aufbauen.“

Es spielten: Celine Danisch, Pauline Kloskalla (63. Antonia von Achten), Annika Stellmacher, Valeria Mangione (63. Rabea Ronellenfitsch), Annika Weidner, Denise Stricklan, Theresa Ritz, Charuni Pfister (46. Audrey Mas), Anna Becker, Luca von Achten, Laura Schell (56. Annike Müller). su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.09.2020