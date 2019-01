Chancen nicht genutzt

Viernheim.Die Handballherren des TSV Amicitia sind erfolglos aus der Winterpause gekommen. Beim Tabellenführer HC Neuenbürg setzte es eine 23:30-Niederlage. Die Leistung der Viernheimer war schlicht nicht gut genug, um auswärts beim Tabellenführer die Punkte einzufahren. Dem Spitzenreiter der Badenliga dagegen genügte eine durchschnittliche Leistung, um als Sieger vom Feld zu gehen.

Im ersten Durchgang blieb der TSV Amicitia noch in Schlagdistanz (5:5). Aber aus dem 8:6 machte Neuenbürg eine 11:6-Führung, weil die Südhessen etliche Torchancen ungenutzt liegen ließen. Die Mannschaft kämpfte sich auf 12:9 heran, ging aber dennoch mit einem Vier-Tore-Rückstand in die Pause (10:14). In der zweiten Halbzeit hatte Viernheim durchaus die Chance, den Abstand zu verkürzen. Aber die Fehlerquote wurde nicht besser und die Spieler ließen gute Gelegenheiten aus – und die Zeitstrafen häuften sich. Gab es schon drei Hinausstellungen in der ersten Hälfte, musste der TSV Amicitia Mitte der zweiten Hälfte mehrmals in Unterzahl agieren. König hatte in der 43. Minute nach seiner dritten Zwei-Minuten-Strafe sogar Rot gesehen. Dennoch verkürzte Viernheim durch Unger auf 22:19 und durch Oswald auf 23:20 und hatte bis zur 50. Minute noch alle Optionen, das Spiel zu drehen oder auszugleichen. Doch Neuenbürg traf viermal in Serie zum 27:20 und sicherte sich den Sieg.

TSV Amicitia: Patrick Koch, Dennis Hoffmann; Pal Megyeri 1, Jan Willner, Ronny Unger 1, Dominik Seib 1, Julius Herbert 3, Robin Helbig 3, Philipp Oswald 5, Philipp Schmitt, Jannik Geisler 2, Tobias Seel, Holger Hubert 6/3, Marcel König 1. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 29.01.2019