Chancenlos ab dem Anpfiff

Viernheim.Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim muss weiter kleine Brötchen backen. Gegen den FK Srbija Mannheim gab es eine verdiente 1:4 (1:2)-Niederlage, mit der die Südhessen am Ende noch gut bedient waren. Die Gäste zeigten sich souveräner, waren technisch und auch läuferisch besser, nur bei der Chancenverwertung konnten Stanisic und Co. nicht überzeugen. Trotzdem reichte es im Waldstadion zu drei Punkten.

Viernheims Trainer Uwe Beck musste neben mehreren Langzeitverletzten kurzfristig auch noch Andreas Tatzel, René Helbig und Hakan Ülker ersetzen. Gleich vier Spieler nahmen deshalb auf der Ersatzbank Platz, die zuvor noch bei der zweiten Mannschaft mitgewirkt hatten. Die Vorzeichen waren also alles andere als vielversprechend. Trotzdem hätte man von den Blaugrünen mehr Engagement erwarten dürfen. So aber gab es einmal mehr Abspielfehler, Unkonzentriertheiten und zu viele Ballverluste. Die junge Mannschaft konnte die alten Fehler nicht abstellen.

Die erste Chance hatten aber die Hausherren, als Timo Endres einen Rückpass erlief, ihm beim Duell mit Gästekeeper Slaven Kovacevic aber der Ball versprang. Besser machten es die Serben. Den Schuss von Boban Peris wehrte Torhüter Tim Kahnert noch mit dem Fuß ab, beim Nachschuss von Alexander Kovacevic (22.) war er aber machtlos.

Anschlusstreffer ohne Wirkung

Kurz vor der Pause durften die Zuschauer beider Seiten dann noch einmal jubeln. Nach einem Fehler von Robin Englert konnte sich Anton Markovic (41.) die Ecke zum 0:2 aussuchen. Vom Anspiel weg fiel der Anschluss durch Timothy Wellenreuther (42.), als die Gäste noch in Feierlaune waren. Eine Initialzündung der Viernheimer blieb aber aus. Immer wieder wurde der Gegner nach unpräzisen Aktionen zu Kontern eingeladen. So auch vor dem 1:3. Gästekapitän Luka Stanisic, der auch schon für Viernheim spielte, war bei seinem Pfostenkopfball mutterseelenallein; genauso wie Markovic, der ungehindert einschoss (57.). Jetzt gingen die Köpfe der Platzherren endgültig zu Boden, während die Mannheimer eine Chance nach der anderen kreierten. Sehenswert war der Treffer von Stanisic zum 1:4, als er mit einem Heber einnetzte (71.).

Nach diesem Auswärtssieg darf Srbija in der Tabelle weiter nach oben schielen. Die Südhessen halten dagegen immer noch die Rote Laterne des Tabellenletzten in den Händen und müssen sich schon früh in der Saison Gedanken machen, wie man mit der Situation umgeht. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 17.09.2018