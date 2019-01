Chemieunterricht mit Knalleffekt

Viernheim.„Ma chambre“ beginnt Sechstklässlerin Sophie und stellt auf Französisch die Einrichtung ihres Zimmers vor. Die Schüler der siebten Klasse sprechen einen Dialog und singen „Vanessa n’aime pas ca“. Die Viertklässler verstehen zwar nicht, was Vanessa alles nicht mag, sind aber fasziniert von der fremden Sprache. Am Tag der offenen Tür gibt es an der Albertus-Magnus-Schule (AMS) aber nicht nur

...