Chöre gestalten Nacht der Nächte

Viernheim.An Ostern feiern Christen die Auferstehung Jesu. Nach ihrer Überzeugung ist er der Sohn Gottes. Die Botschaft von der Auferstehung ist das Fundament des christlichen Glaubens.

Wachen und beten

Am heutige Karsamstag ist um 9 Uhr eine Trauermette in der Apostelkirche. Das Zentrum der Osterfeierlichkeiten ist die Osternacht. Dabei handelt es sich um die „Nacht der Nächte“ im Kirchenjahr: Sie ist eine Zeit des Wachens und Betens zum Gedenken an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten und an den Durchgang vom Tod ins Leben. Vor der Marienkirche wird um 21 Uhr das Osterfeuer von Pfarrer Ronald A. Givens entzündet. Die Feier der Osternacht in St. Michael mit Pfarrer Erhard Schmitt beginnt um 21.30 Uhr.

Am Ostermontag wird um 8.30 Uhr ein Gottesdienst in der Krankenhauskapelle gefeiert und um 10.15 Uhr eine Messe im Forum der Senioren. Im feierlichen Osterhochamt um 10 Uhr in der Michaelskirche singt der Kirchenchor „Schau auf die Welt“ von John Rutter, „Surrexit Christus Halleluja“ aus Taizé als Fürbittgesang, das „Sanctus“ aus der Saarbrücker Messe von Thomas Gabriel mit Solistin Lisa Bongiorno, „Jesus lebt, der Gottmensch sieget“ von Georg Friedrich Händel und zuletzt das „Halleluja“ aus dem „Messias“ von Händel. Beim „Halleluja“ wird Albrecht Wunderle dirigieren, Chorleiter Christoph Wunderle begleitet an der Orgel.

Das Osterhochamt für die Pfarrgemeinde Johannes XXIII. wird um 10.15 Uhr in der Apostelkirche gefeiert. Der Kirchenchor und der Jugendchor, beide unter der Leitung von Thomas Jandl, übernehmen die musikalische Gestaltung. Die beiden romantischen Sätze, die der Erwachsenen-Chor singt, sind „Heilig ist Gott“ von Ludwig Spohr und „Go Forth Into The World With Peace“ von John Rutter.

Firmlinge singen

Eine Gruppe junger Sänger, bestehend aus Jugendchor und Firmlingen, singen gemeinsam „Perfect“ und ein weiteres Lied. Für Familien mit kleinen Kindern gibt es um 10.30 Uhr einen Wortgottesdienst in St. Hildegard. Die Ostervesper um 17 Uhr in St. Michael sowie eine Eucharistiefeier runden den Ostersonntag der katholischen Pfarreien ab.Die Protestanten laden um 5.30 Uhr zum Gottesdienst mit Osterfeuer an die Auferstehungskirche ein. Beim Gottesdienst mit Pfarrer Markus Eichler wirken auch die Konfirmanden mit. Im Anschluss gibt es ein Osterfrühstück. Ein Osterfeuer brennt auch um 6 Uhr vor dem Frühgottesdienst an der Friedenskirche. Um 10 Uhr folgt dort der zweite Ostergottesdienst mit Pfarrerin Irene Dannemann. Ilona Schelter-Grooß (Violine) und Martin Stein am Flügel lassen Werke barocker Meister für Violine und Klavier von G. F. Händel, A. Corelli und anderen erklingen.

Am Ostermontag sind alle evangelischen Christen zum gemeinsamen Gottesdienst um 9.30 Uhr in die Auferstehungskirche eingeladen. Die katholische Pfarrei St. Hildegard-St. Michael feiert um 10 Uhr ein Hochamt in der Hildegardkirche. In der Pfarrei Johannes XXIII. wird die Eucharistie um 10.15 Uhr in der Marienkirche gefeiert. Eine weitere Eucharistiefeier findet um 18 Uhr in der Kapelle des Hospiz’ Schwester Paterna statt.

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.04.2019