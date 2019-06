Chor begrüßt europäische Gäste

Viernheim.„Nicht reden, sondern handeln und ab und zu singen.“ Getreu diesem Motto lebt die Friedrich-Fröbel-Schule (FFS), die sich mittlerweile auch Unesco-Schule nennen darf, den europäischen Gedanken. Zur praktischen Umsetzung gehört es, immer wieder den Blick über den Tellerrand zu werfen – auch ins europäische Ausland.

Derzeit sind Delegationen von Pädagogen aus Italien und Litauen sowie aus Essen in Viernheim zu Gast, um sich bei einem Arbeitstreffen über das Projekt „Impeet“ zur unternehmerischen Bildung auszutauschen.

Ansprache von Markus Taube

Bei der Begrüßung der Gäste, die Schulchor und Mitglieder der Schulband musikalisch umrahmten, stellte FFS-Schulleiter Markus Taube den Wert solcher Kooperationen heraus: „Für uns ist das eine von sechs Säulen der Unesco-Arbeit, die wir in unserem Schulalltag leben wollen, um eine Kultur des Friedens zu schaffen.“

Europa erlebe gerade eine Sinnkrise, die Idee von Freiheit und Frieden sei instabil geworden, sagte Markus Taube. „Umso wichtiger ist es für uns, die europäische Idee hier zu leben und zu lehren, gerade auch, weil wir Schüler aus vielen Kulturen und Nationen unterrichten.“

Einen Teil deutscher Kultur konnten die Besucher aus Süd- und Osteuropa gleich beim Mittagessen kennenlernen, denn dafür hatten die Neuntklässler der Berufsorientierung „Wirtschaft und Ernährung“ die berühmte Frankfurter Grüne Soße zubereitet. Das Projekt „Impeet“ ist Teil von „Erasmus+“, dem EU-Förderprogramm für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport. Ziel ist es, mit Hilfe innovativer Methoden unternehmerische Bildung zu fördern. Bei den beiden ersten Treffen in Litauen und Italien erarbeiteten die beteiligten Lehrer einen Kompetenzrahmen. Jetzt geht es darum, ein Handbuch für die Lehrer von sogenannten Übungsfirmen zu entwickeln und die Umsetzung in der Praxis mit den Schülern vorzubereiten.

Internationale Dachorganisation

Die Friedrich-Fröbel-Schule ist bei dem Treffen durch die Lehrer Bianca Klotzbach und Claus Bunter vertreten. Darüber hinaus gehören zu der Arbeitsgruppe neun Pädagogen vom Jonuciu Progymnasium in Garliava (Litauen), von der Scuola Media Statale Sulmona in den Abruzzen (Italien), vom Instituto Don Calabria (Italien) sowie vom Simulith Centras der Universität in der litauischen Hauptstadt Vilnius.

Darüber hinaus wirkt Viktoria Händler von der internationalen Dachorganisation „Practice Enterprises Network“ in Essen an dem Projekt mit. JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 07.06.2019