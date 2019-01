Chrisam-Öl brennt auf dem Altar

Viernheim.Fünf Flammen lodern auf dem Altar, in den vier Ecken und in der Mitte der Altarplatte. In der Apostelkirche ist es ganz still – die Gläubigen schauen zu, wie langsam der Weihrauch und das Chrisam-Öl verbrennen.

„Es ist etwas Besonderes, wenn eine Gemeinde einen Altar in ihrer Mitte bekommt“, sagt Peter Kohlgraf. Der Mainzer Bischof gratuliert der Gemeinde Johannes XXIII. zu den architektonischen Veränderungen in der sanierten Apostelkirche. Der Altar wird wie die anderen neuen liturgischen Orte vom Bischof geweiht und gesegnet. Die Weihe des Altars ist der Höhepunkt des Pontifikalamts. „Eine Altarweihe mit dem Bischof erlebt man nicht alle Tage“, sind sich Gemeindemitglieder einig.

Die Apostelkirche ist voll besetzt, die Gläubigen sitzen auf den neuen Bänken um die Altarinsel. Der Kirchenchor hat auf der Seite vor dem Hochaltar Platz genommen. Mit Bischof Kohlgraf, Pfarrer Ronald A. Givens und Diakon Titus Brößner ziehen weitere Pfarrer ein: Die früheren Pfarrer von St. Aposteln, Günter Ludwig und Bardo Maria Haus, feiern die Messe ebenso mit wie die ehemaligen Kapläne von Johannes XXIII., Martin Sahm und Sebastian Lang, und Pfarrer Angelo Stipinovich von St. Hildegard-St. Michael.

Erneuerung der Taufe

Der Gottesdienst beginnt mit der Tauferneuerung. Gemeindereferentin Angela Eckart, eine Taufkatechetin, eine Familie, ein Ehepaar aus der Gemeinde und der evangelische Pfarrer Markus Eichler gießen das Wasser in das Taufbecken. Bischof Kohlgraf segnet vor der ersten Lesung den Ambo, das Lesepult. Dazu trägt er die Mitra, die Bischofsmütze. Zu der regulären Gottesdienstliturgie legt er sie immer wieder ab.

Dann hält eine Ministrantin die Mitra. Auch der Bischofsstab wird einem Messdiener anvertraut, nur zum Evangelium greift der Bischof wieder zum Stab. In seiner Predigt geht Peter Kohlgraf auf die Wandlung ein, die sich an den liturgischen Orten und durch die Eucharistie vollzieht. „Es sind nicht nur Steine“, meint er zu Taufbecken, Ambo und Altar, „es sind Orte, an denen sich Himmel und Erde berühren.“

Nach der Predigt beginnt die eigentliche Altarweihe, die aus mehreren Schritten besteht. In der Allerheiligen-Litanei werden die Heiligen um ihre Fürsprache gebeten. Unterhalb der Altarplatte werden eine Reliquie von Papst Johannes XXIII. und ein Rosenkranz beigesetzt. Beides wird in die vorgesehene Aussparung eingelassen und von den Altarbauern verschlossen. Der Altar wird mit Weihwasser besprengt und mit Chrisam gesalbt. Dazu legt der Bischof sein Gewand ab und verteilt das Öl mit bloßen Händen auf dem Altar.

An den fünf Punkten wird anschließend der Weihrauch entzündet. „Wie Weihrauch steigen unsere Gebete empor“, sagt Bischof Kohlgraf und weiht den Altar. Als die Flammen erloschen sind, säubern Pfarrer Givens und Diakon Brößner die Altarplatte, ein Altartuch wird ausgebreitet. Mit der Eucharistiefeier erfüllt sich dann der eigentliche Zweck, für den ein Altar errichtet wird. Nach dem Empfang der Kommunion segnet der Bischof noch die neugestaltete Kerzenwand, die Marienstatue und den Marienaltar.

Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ursula Scheidel dankt allen, die Pfarreienzusammenlegung und Kirchensanierung begleitet haben – den Vertretern des Bischöflichen Ordinariats, den Verantwortlichen der Stadt, Bauleitung, Künstlern, Handwerkern, Geldgebern, den vielen ehrenamtlichen Helfern. Und nicht zuletzt geht der Dank an Pfarrer Givens: „Pulverbeschichtung oder Holzwurmbefall gehören nicht gerade zu den Aufgaben eines Priesters. Und dennoch hat er verantwortlich alle Maßnahmen begleitet.“

Die Gemeindemitglieder unterstreichen dieses Dankeschön an den Pfarrer mit lang anhaltendem Beifall. Am Ende hat Peter Kohlgraf die Lacher auf seiner Seite, als er die Kinder anspricht: „Bitte spielt die Altarweihe nicht zu Hause nach.“ Der Bischof bedankt sich für die Feier „in einer Gemeinde, die mitfeiert, mitbetet und mitsingt, mit vielen Ministranten und toller Kirchenmusik.“

