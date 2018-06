Anzeige

Dafür gibt es von der Gemeinde zwei Abschiedsgeschenke: eine neue Stola für den nächsten Dienst – und einen Gutschein für neue Schuhe. Der Kaplan hat auch etwas mitgebracht, eine Orchidee, die am Ostersonntag noch kahl war.

Inzwischen blüht sie und treibt weitere Knospen. „So wie diese Blume habe ich mich in den zwei Jahren hier in Viernheim als Priester, aber auch als Mensch, weiterentwickeln können“, bedankt sich Kaschub und wünscht der Pfarrei Johannes XXIII., dass sie weiter „eine so blühende Gemeinde bleibt“.

Appell an die Menschen

In der Predigt hat er zuvor an die Menschen in der Gemeinde appelliert, weiterhin gute Christen und damit ein Vorbild zu sein. Sein Kindheitsvorbild Pumuckl sei eigentlich unsichtbar, bis er klebenbleibt und sichtbar wird.

„Bei Christen ist es genau umgekehrt, wenn wir am aktuellen Zeitgeist haften bleiben, laufen wir Gefahr, als Christen unsichtbar zu werden“, meint Kaschub. Jesus sei nicht klebengeblieben, sondern seinen Weg weiter gegangen. Und solche Vorbilder brauche es heute auch wieder – aber wen? Zerstrittene Politiker oder umstrittene Fußballnationalspieler oder auch die Institution Kirche seien keine guten Vorbilder, wohl aber jedes einzelne Gemeindemitglied. „Ich persönlich konnte mich an Ihnen orientieren, etwas lernen, etwas mitnehmen, aber auch etwas geben“, wünscht sich Kaschub, dass Christen nie unsichtbar in der Gesellschaft werden.

Nach dem Gottesdienst haben die Gemeindemitglieder die Gelegenheit, sich persönlich und mit guten Wünschen zu verabschieden und das eine oder andere Geschenk an den Kaplan zu überreichen, bei einem gemütlichen Umtrunk und Imbiss vor der Marienkirche.

Da wird auch eine ganz besonders passende Torte für den Kaplan serviert – verziert mit aus Marzipan geformten Schnitzeln und Pommes.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.06.2018